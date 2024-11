No Man's Sky поддерживает 8K на PS5 Pro

С выходом PS5 Pro в считанные часы несколько изданий уже поделились своими впечатлениями и обзорами того, чего ожидать. Это привело к новым тестам для существующих игр, включая No Man's Sky от Hello Games. Разработчик похвалил аппаратное обеспечение за то, что оно может предоставить, и оказалось, что научно-фантастическая песочница может работать на 8K/30 FPS, как заявляет Press-Start.

Однако она также может работать в разрешении 4K/60 FPS и обеспечивает улучшения в области затенения окружающего пространства и отражений ультра-уровня. Даже те, кто играет на PlayStation VR2, увидят эти улучшения.

PS5 Pro выйдет сегодня по цене 699,99 $. No Man’s Sky доступна для PS5, ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Хотя игра продолжает получать обновления, Hello Games также работает над новым проектом с открытым миром, Light No Fire.