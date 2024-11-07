No Man's Sky поддерживает 8K на PS5 Pro

С выходом PS5 Pro в считанные часы несколько изданий уже поделились своими впечатлениями и обзорами того, чего ожидать. Это привело к новым тестам для существующих игр, включая No Man's Sky от Hello Games. Разработчик похвалил аппаратное обеспечение за то, что оно может предоставить, и оказалось, что научно-фантастическая песочница может работать на 8K/30 FPS, как заявляет Press-Start.
Однако она также может работать в разрешении 4K/60 FPS и обеспечивает улучшения в области затенения окружающего пространства и отражений ультра-уровня. Даже те, кто играет на PlayStation VR2, увидят эти улучшения.
PS5 Pro выйдет сегодня по цене 699,99 $. No Man’s Sky доступна для PS5, ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Хотя игра продолжает получать обновления, Hello Games также работает над новым проектом с открытым миром, Light No Fire.
а зачем?
Всё для маркетинга.
Digital Foundry говорили про апскейл методом PSSR (это такой форк FSR от AMD для Sony) до требуемого разрешения. И говорили что технически даже нет игр на дефолтной/прошной PS5 которые рендерятся в native 4К.
Но для Sony это не в первый раз. Когда выходил RDR2 тоже был маркетинговый булшит про 4К на PS4, а оказалось что вся игра идёт ниже чем в FullHD, но зато интерфейс и субтитры рендерятся (отдельным слоем как бы) в 4К.
ага, учитывая то, что прямо на коробке с обычной PS5 написано , что она 8к поддерживает , значит на ней должно идти ))) // Олег Мендоза
Это цена на игры)
И зачем? На экране кинотеатра играть?
Наивно как было 1080р так и осталось
Как зачем? Ребятишки возмущались и хихикали,что 8К на коробке есть и игор нету...Вот и добавили 8К...всё как и просили)))
Чел,речь шла об обычной версии пс5.Но если так хочется натянуть сову на глобус,то пусть будет )
Они бы ещё в тетрис добавили, и постили об этом каждые 5 минут
Воткнули видяху уровня 4х летней давности, да подали как некстген, ну молодцы // Сергей Иванов