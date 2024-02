No Man's Sky получила обновление OMEGA с новой экспедицией, новыми заданиями и бесплатными выходными

Hello Games представила масштабное обновление No Man's Sky под названием OMEGA. Главной особенностью обновления является добавление одноименной экспедиции (она продлится четыре недели), которая, по словам студии, была создана с нуля и станет идеальным введением для новичков.

Более 25 бесплатных обновлений, выпущенных на сегодняшний день, могут показаться непомерно сложными со стороны, но эта Экспедиция проведет новых пользователей через основы строительства базы, торговли, космических боев, истории и многого другого, благодаря ряду этапов и быстрых миссий. В то же время в экспедиции OMEGA есть одни из лучших наград, доступных в Экспедициях, например, особенно крутой звездолет.

Не зря эта экспедиция ориентирована на новых игроков: Впервые с момента запуска в 2016 году No Man's Sky будет бесплатной для игры в эти выходные до понедельника 19 февраля. Доступ к бесплатной игре откроется уже сегодня вечером. Любой прогресс, достигнутый во время бесплатных выходных, останется доступным и после покупки игры.

Это еще не все. До сих пор экспедиции были отдельными режимами, но теперь Hello Games интегрирует их в основную игру. Начиная с обновления OMEGA путешественники получат возможность отправляться в экспедиции с индивидуальным набором провизии, прихватив с собой космические корабли и мультиинструменты, а затем вернуться на свой основной сейв со всем лутом и наградами, полученными в экспедициях.

Это не все, что игроки No Man's Sky найдут в обновлении OMEGA. Разработчики также представили широкий спектр новых процедурно-генерируемых миссий, доступных на планетах. Разговоры с инопланетными формами жизни приведут к появлению заданий, соответствующих их местоположению, климату и характеру.

Путь Атласа был обновлен, и теперь пользователи могут общаться с Атласом и почитать его, получая новый посох Атласа, реактивный ранец и шлем. И, наконец, новый пиратский дредноут, который игроки смогут получить после победы над пиратскими грузовыми кораблями и высадки на корабль, чтобы взять его под свой контроль.

Обновление OMEGA - это только начало 2024 года для No Man's Sky, поскольку студия заявила, что у нее есть "большие планы" на обновления игры, которые появятся в этом году. Разумеется, поклонники Hello Games также ждут новой информации о грядущей многопользовательской фэнтезийной песочнице Light No Fire. Будем надеяться, что мы получим ее в конце этого года.