СТРИМ: Смотрим, чем занимались разработчики No Man's Sky семь лет ©

Еще на первом стриме по Starfield (месяц прошел, ужас какой) вы предлагали бросить это темное дело и пойти оценить прогресс амбициозной No Man's Sky. На момент релиза игра была, прямо скажем, далека от обещаний разработчиков. Но Hello Games не сдались и со всей серьезностью продолжили работу над проектом. Спустя 7 лет игра продолжает получать обновления.

Погружаться в “Немужское небо” будут GRAF_RAGE и 4efy (мы найдем и других стримеров, всему свое время). Будем исследовать планеты, оценивать состояние игры, сравнивать со Starfield и болтать о всяком-разном.

Плеер с трансляцией появится после ее начала

Игра располагает к кооперативу, поэтому мы будем не против, если вы присоединитесь к нам. Как это сделать? Просто заходите в профиль GRAF_RAGE и добавляйтесь в друзья в Steam. О своем желании стоит предупредить в чате трансляции — так будет просто удобнее для ведущих.

Трансляцию сегодня мы начнем в 17:00. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и Twitch!