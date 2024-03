No Rest For The Wicked от Moon Studios не потребует подключения к сети для одиночной игры

Соучредитель Moon Studios, технический и производственный директор Геннадий Король сообщил, что грядущая ролевая игра команды No Rest for the Wicked, не будет требовать подключения к Интернету для одиночной игры. Более того, Король сказал, что в игре будет «богатый автономный режим» для тех, кто не интересуется многопользовательскими элементами игры.

Король объявил об этом сегодня на X (ранее Twitter), подробно изложив мысли студии о No Rest for the Wicked как об однопользовательской, так и о многопользовательской игре.

«Несмотря на то, что No Rest for the Wicked была создана с нуля с учетом многопользовательской игры, мы не хотели, чтобы игра в автономном режиме казалась второстепенной, и мы хотим, чтобы люди могли играть на ходу, когда качество соединения не всегда идеально», — пишет Король. «Наш релиз 18 апреля [запуск раннего доступа на ПК] будет посвящен однопользовательскому режиму, а более подробную информацию о многопользовательском аспекте игры мы сообщим позже в нашей кампании раннего доступа».