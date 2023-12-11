Разработчикам Ori и No Rest for the Wicked понравилось сообщение, где Microsoft называют "мусорной компанией"

Опытная команда разработчиков из Moon Studios за последние несколько лет отметилась крайне успешными платформерами Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Оба проекта издавались под эгидой игрового подразделения Microsoft и первоначально были эксклюзивами консолей Xbox. Согласно официальным сообщениям, издатель и студия полностью удовлетворялись результатами их совместной работы. Однако, новый проект Moon Studios будет издаваться уже Private Division, что, видимо, обусловлено серьезными внутренними причинами.
Недавняя активность разработчиков в социальных сетях указывает на недовольство Moon Studios стратегией выпуска игр от Microsoft. Игроки обратили внимание, что на официальных страницах студии появились восторженные сообщения, в которых авторы выражают радость тем, что их новое творение No Rest for the Wicked впервые будет доступно на консолях PlayStation, хотя игра не является эксклюзивом для какой-либо платформы.
Это далеко не единственные намеки, замеченные внимательными пользователями. Гораздо более интересными кажутся комментарии, которые понравились разработчикам. Официальная страница Moon Studios поставила лайк сообщению, в котором пользователь описывает Microsoft как "мусорную компанию", от которой удалось освободиться разработчикам. Профиль студии также оценил и другие язвительные комментарии в адрес Microsoft.
No Rest for the Wicked обещают выпустить на ПК и консолях.
okay...
Так майки и скупают мусорные, мелкие компашки и сидят они в загашники без цели существования
Тем не менее, у Microsoft есть Bethesda и Activision. Sony в этом году в луже.
Еще скажи у майков есть редфол и старфилд в этом году. Еще вопрос кто в итоге в луже.
эти игры делали до покупки
у сони, если что, одна игра только в этом году и та агуша
Выпускала майкросовт и это не отменяет тот факт что игры кал. 2023 год для майков днище!