на главную
об игре
No Rest for the Wicked 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 7 оценок

Разработчикам Ori и No Rest for the Wicked понравилось сообщение, где Microsoft называют "мусорной компанией"

Gutsz
Новости

Опытная команда разработчиков из Moon Studios за последние несколько лет отметилась крайне успешными платформерами Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Оба проекта издавались под эгидой игрового подразделения Microsoft и первоначально были эксклюзивами консолей Xbox. Согласно официальным сообщениям, издатель и студия полностью удовлетворялись результатами их совместной работы. Однако, новый проект Moon Studios будет издаваться уже Private Division, что, видимо, обусловлено серьезными внутренними причинами.

Недавняя активность разработчиков в социальных сетях указывает на недовольство Moon Studios стратегией выпуска игр от Microsoft. Игроки обратили внимание, что на официальных страницах студии появились восторженные сообщения, в которых авторы выражают радость тем, что их новое творение No Rest for the Wicked впервые будет доступно на консолях PlayStation, хотя игра не является эксклюзивом для какой-либо платформы.

Это далеко не единственные намеки, замеченные внимательными пользователями. Гораздо более интересными кажутся комментарии, которые понравились разработчикам. Официальная страница Moon Studios поставила лайк сообщению, в котором пользователь описывает Microsoft как "мусорную компанию", от которой удалось освободиться разработчикам. Профиль студии также оценил и другие язвительные комментарии в адрес Microsoft.

No Rest for the Wicked обещают выпустить на ПК и консолях.

-1
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Макс Макс 007

okay...

0
-zotik-

Так майки и скупают мусорные, мелкие компашки и сидят они в загашники без цели существования

-2
warp 37

Тем не менее, у Microsoft есть Bethesda и Activision. Sony в этом году в луже.

4
PlacidFrazer warp 37

Еще скажи у майков есть редфол и старфилд в этом году. Еще вопрос кто в итоге в луже.

-2
satalataa PlacidFrazer

эти игры делали до покупки

4
PlatinumJack PlacidFrazer

у сони, если что, одна игра только в этом году и та агуша

3
PlacidFrazer satalataa

Выпускала майкросовт и это не отменяет тот факт что игры кал. 2023 год для майков днище!

-1