Разработчикам Ori и No Rest for the Wicked понравилось сообщение, где Microsoft называют "мусорной компанией"

Опытная команда разработчиков из Moon Studios за последние несколько лет отметилась крайне успешными платформерами Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Оба проекта издавались под эгидой игрового подразделения Microsoft и первоначально были эксклюзивами консолей Xbox. Согласно официальным сообщениям, издатель и студия полностью удовлетворялись результатами их совместной работы. Однако, новый проект Moon Studios будет издаваться уже Private Division, что, видимо, обусловлено серьезными внутренними причинами.

Недавняя активность разработчиков в социальных сетях указывает на недовольство Moon Studios стратегией выпуска игр от Microsoft. Игроки обратили внимание, что на официальных страницах студии появились восторженные сообщения, в которых авторы выражают радость тем, что их новое творение No Rest for the Wicked впервые будет доступно на консолях PlayStation, хотя игра не является эксклюзивом для какой-либо платформы.

Это далеко не единственные намеки, замеченные внимательными пользователями. Гораздо более интересными кажутся комментарии, которые понравились разработчикам. Официальная страница Moon Studios поставила лайк сообщению, в котором пользователь описывает Microsoft как "мусорную компанию", от которой удалось освободиться разработчикам. Профиль студии также оценил и другие язвительные комментарии в адрес Microsoft.

No Rest for the Wicked обещают выпустить на ПК и консолях.