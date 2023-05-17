Приключение с боковой прокруткой Nocturnal выйдет 7 июня на консолях и ПК ©

Приключение с боковой прокруткой Nocturnal выйдет 7 июня для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam, объявили издатель Dear Villagers и разработчик Sunnyside Games. Ее стоимость составит $19,99 на консолях и $16,99 на ПК.

"Прием Nocturnal на Steam Next Fest и PAX East был очень положительным, поэтому мы очень рады, что люди наконец-то смогут поиграть в полную версию игры", - сказал соучредитель Sunnyside Games Габриэль Сондереггер в пресс-релизе. "Мы хотели, чтобы игра Nocturnal легко перетекала от быстрого, бешеного действия к напряженному, до предела напряженному, с постоянно истощающимся набором источников света. Это захватывающее балансирование, от которого, как мы думаем, поклонники платформеров получат истинное удовольствие".

Вернувшись после долгих странствий, Ардешир обнаруживает, что родной остров погрузился в таинственную дымку. Прорубите путь огнем и мечом в этом экшен-платформере и выясните судьбу своего народа. Только вы можете раскрыть тайны, скрытые загадочной мглой.