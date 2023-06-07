Обзорный геймплей симулятора средневековья Norland, вдохновленного RimWorld ©

Norland - это симулятор, в которой вы управляете своим собственным средневековым королевством - конфликты, преступления, предательство и все такое. Вам придется иметь дело со всеми удивительными аспектами жизни в Средние века, от восстаний рабов до тайных убийств. Norland во многом повторяет RimWorld, поскольку содержит элементы серьезного стратегического геймплея и неумолимую механику строительства городов. Игра станет первой игрой разработчика и издателя Long Jaunt, и ниже только что был представлен обзорный геймплей.

Вы начинаете с управления собственной дворянской семьей, владеющей городом, населенным огромным количеством разнообразных персонажей, каждый из которых имеет различное происхождение. От крестьян и рабов до преступников и солдат - у каждого жителя свои уникальные потребности и сложное поведение, требующее внимания вашей благородной семьи. В Норландии социальный статус и индивидуальность - это все.