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Nubs! Arena 15.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Вид сверху
2.7 3 оценки

В Steam началась временная раздача безумного кооперативного PvP-шутера Nubs! Arena

butcher69 butcher69

В Steam началась временная раздача безумного кооперативного PvP-шутера Nubs! Arena. Забрать игру можно бесплатно до завтрашнего дня — после этого она станет платной.

Nubs! Arena — это динамичные сражения на аренах для 4–20 игроков, где каждый стремится стать главным крутышом. Игроков ждут ловушки, хаотичные битвы, летающие свиньи и много веселья. Победить сможет только один — выживание зависит от реакции, тактики и капельки удачи.

Механика прогресса вдохновлена рогаликами: соберите лут, прокачайтесь, погибните с шумом — и попробуйте снова. Игру отличает стильная кастомизация с множеством костюмов, а также поддержка русского языка.

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