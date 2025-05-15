В Steam началась временная раздача безумного кооперативного PvP-шутера Nubs! Arena. Забрать игру можно бесплатно до завтрашнего дня — после этого она станет платной.

Nubs! Arena — это динамичные сражения на аренах для 4–20 игроков, где каждый стремится стать главным крутышом. Игроков ждут ловушки, хаотичные битвы, летающие свиньи и много веселья. Победить сможет только один — выживание зависит от реакции, тактики и капельки удачи.

Механика прогресса вдохновлена рогаликами: соберите лут, прокачайтесь, погибните с шумом — и попробуйте снова. Игру отличает стильная кастомизация с множеством костюмов, а также поддержка русского языка.