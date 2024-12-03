Разработчики Nuclear Nightmare представили дорожную карту по развитию игры

Студия BG Productions поблагодарила всех за поддержку игры и представила дорожную карту обновлений для игры. Главная цель разработки Nuclear Nightmare - полная ориентация на мнение сообщества. Все предложения и изменения исходят от игроков, и команда старается учитывать каждую идею.

Базовое обновление (Декабрь)

Баррикады.

Мини-игры (Бильярд, Шахматы).

Новый наземный транспорт для 8 человек.

Враг-мимик.

Переработанный игровой враг.

Новое оружие.

Рандомизированные задания.

Режим предателя.

Передвигаемые и размещаемые лазеры.

Улучшение моделей и анимации, исправление багов и улучшение качества жизни (QOL)

Арктический лес (Январь)

Новый лесной уровень.

Лодки.

Уникальные типы врагов (включая культ, но нестандартный).

Механика плавания.

Новые виды оружия.

Расширение геймплейной петли.

Новые скины и перки.

Концептуальные карты (1–2 квартал 2024 года)

Подземная шахта?

Бункеры/подземные сооружения (подтверждено).

Подводные уровни?

Космос?

Джунгли?

Заброшенный город?

Другие планы:

Новые игровые режимы.

Дерево улучшений перков.

Поддержка модов (API).

Возможное глобальное обновление (при достаточной поддержке):

Улучшение подводной лодки/носителя.

Путешествия между картами с выполнением контрактов.

Открытый мир с возможностью посещения лодок/носителей других игроков.

Дополнительно:

Оптимизация производительности.

Развитие лора игры.

Метод DX11 для лучшей графики.

Разработчики напоминают, что исправление багов и улучшение QOL остаются в приоритете, а сроки могут корректироваться в зависимости от сложности задач.