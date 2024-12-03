Разработчики Nuclear Nightmare представили дорожную карту по развитию игры

Студия BG Productions поблагодарила всех за поддержку игры и представила дорожную карту обновлений для игры. Главная цель разработки Nuclear Nightmare - полная ориентация на мнение сообщества. Все предложения и изменения исходят от игроков, и команда старается учитывать каждую идею.
Базовое обновление (Декабрь)
- Баррикады.
- Мини-игры (Бильярд, Шахматы).
- Новый наземный транспорт для 8 человек.
- Враг-мимик.
- Переработанный игровой враг.
- Новое оружие.
- Рандомизированные задания.
- Режим предателя.
- Передвигаемые и размещаемые лазеры.
- Улучшение моделей и анимации, исправление багов и улучшение качества жизни (QOL)
Арктический лес (Январь)
- Новый лесной уровень.
- Лодки.
- Уникальные типы врагов (включая культ, но нестандартный).
- Механика плавания.
- Новые виды оружия.
- Расширение геймплейной петли.
- Новые скины и перки.
Концептуальные карты (1–2 квартал 2024 года)
- Подземная шахта?
- Бункеры/подземные сооружения (подтверждено).
- Подводные уровни?
- Космос?
- Джунгли?
- Заброшенный город?
Другие планы:
- Новые игровые режимы.
- Дерево улучшений перков.
- Поддержка модов (API).
Возможное глобальное обновление (при достаточной поддержке):
- Улучшение подводной лодки/носителя.
- Путешествия между картами с выполнением контрактов.
- Открытый мир с возможностью посещения лодок/носителей других игроков.
Дополнительно:
- Оптимизация производительности.
- Развитие лора игры.
- Метод DX11 для лучшей графики.
Разработчики напоминают, что исправление багов и улучшение QOL остаются в приоритете, а сроки могут корректироваться в зависимости от сложности задач.
Roadmap и переводится как план развития. То есть у вас "план развития по развитию"? Okay. // Игорь Сергеев
Прикольная игруха,радует что разработчики будут добавлять новый контент
Не каждый разработчик магёт в будущее через прошлое)