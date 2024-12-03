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Nuclear Nightmare 21.10.2024
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.7 6 оценок

Разработчики Nuclear Nightmare представили дорожную карту по развитию игры

RedDay13
Новости

Студия BG Productions поблагодарила всех за поддержку игры и представила дорожную карту обновлений для игры. Главная цель разработки Nuclear Nightmare - полная ориентация на мнение сообщества. Все предложения и изменения исходят от игроков, и команда старается учитывать каждую идею.

Базовое обновление (Декабрь)

  • Баррикады.
  • Мини-игры (Бильярд, Шахматы).
  • Новый наземный транспорт для 8 человек.
  • Враг-мимик.
  • Переработанный игровой враг.
  • Новое оружие.
  • Рандомизированные задания.
  • Режим предателя.
  • Передвигаемые и размещаемые лазеры.
  • Улучшение моделей и анимации, исправление багов и улучшение качества жизни (QOL)

Арктический лес (Январь)

  • Новый лесной уровень.
  • Лодки.
  • Уникальные типы врагов (включая культ, но нестандартный).
  • Механика плавания.
  • Новые виды оружия.
  • Расширение геймплейной петли.
  • Новые скины и перки.

Концептуальные карты (1–2 квартал 2024 года)

  • Подземная шахта?
  • Бункеры/подземные сооружения (подтверждено).
  • Подводные уровни?
  • Космос?
  • Джунгли?
  • Заброшенный город?

Другие планы:

  • Новые игровые режимы.
  • Дерево улучшений перков.
  • Поддержка модов (API).

Возможное глобальное обновление (при достаточной поддержке):

  • Улучшение подводной лодки/носителя.
  • Путешествия между картами с выполнением контрактов.
  • Открытый мир с возможностью посещения лодок/носителей других игроков.

Дополнительно:

  • Оптимизация производительности.
  • Развитие лора игры.
  • Метод DX11 для лучшей графики.

Разработчики напоминают, что исправление багов и улучшение QOL остаются в приоритете, а сроки могут корректироваться в зависимости от сложности задач.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Roadmap и переводится как план развития. То есть у вас "план развития по развитию"? Okay. // Игорь Сергеев

1
Alexxgersh

Прикольная игруха,радует что разработчики будут добавлять новый контент

0
DlanZodchego
Концептуальные карты (1–2 квартал 2024 года)

Не каждый разработчик магёт в будущее через прошлое)

0