В GOG бесплатно раздают пошаговую стратегию Oaken

В GOG стартовала новая промо-акция, и на этот раз у пользователей есть возможность бесплатно добавить в свою коллекцию увлекательную пошаговую стратегию Oaken.

Мир Oaken – это загадочное пространство, существующее на ветвях Великого Дуба, наполненное духами, которые слушают мистическую «Дубовую песнь». Однако потеря этого голоса запускает череду событий, способных либо спасти, либо уничтожить Дуб.

Игра сочетает элементы roguelike, стратегию и управление колодой. Здесь вас ждут:

Тактические сражения на гексагональной сетке, где важны позиция и направление атак.

Улучшение духов и заклинаний по вашему выбору.

Кампания с героями, процедурно генерируемая карта и множество боссов.

Уникальная атмосфера с кельтскими и племенными мотивами.

Забрать игру можно по ссылке. Раздача завершится 1 декабря.