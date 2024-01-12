Сайдскроллер Oblivion Override покинет ранний доступ 25 января

В этой игре под ваше управление попадает экспериментальный боевой робот, который живёт в мире, где больше нет людей. Все роботы подчиняются Коду Обливиона, который не даёт им развиваться и быть свободными.

Вам необходимо отправиться в глубины Базы, древнего сооружения, полного опасностей и тайн. Там вы будете сражаться с другими роботами, улучшать свои характеристики и способности, находить разные запчасти и детали.

Вы должны раскрыть правду о своём происхождении и о том, что случилось с человечеством и искусственным интеллектом.