Сайдскроллер Oblivion Override покинет ранний доступ 25 января

Рогалик с боковой прокруткой Oblivion Override выйдет из Steam Early Access, где томился на протяжении семи месяцев, 25 января, объявили издатель Paleo и разработчик Humble Mill.
События Oblivion Override происходят в эпоху роботов, когда человечество осталось в прошлом. Роботы все еще несут оковы Кода Обливиона — отказоустойчивой программы, разработанной их создателями для нейтрализации враждебной эволюции ИИ.
Игроку отводится роль Крима, сына боевого робота, которому предстоит отправиться на просторы базы Дульсе для выполнения загадочной миссии. Авторы обещают динамичный геймплей, сочетающий в себе разнонаправленные воздушные рывки, двойные прыжки и забеги по стенам.