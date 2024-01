Хидео Кодзима подтвердил, что OD будет необычной и нестандартной игрой

Скоро пройдет месяц с тех пор, как мы впервые увидели трейлер OD - превью следующей игры от Хидео Кодзимы. И вот разработчик решил немного рассказать нам о том, что же будет представлять собой эта нестандартная игра, разрабатываемая в сотрудничестве с Xbox Game Studios.

На сайте X Кодзима опубликовал пост, в котором упоминает предыдущие проекты, "опередившие свое время", не называя их прямо. Из контекста, однако, можно сделать вывод, что он имеет в виду, в частности, Metal Gear Solid и Death Stranding.

Однако наиболее важной является третья игра, упомянутая творцом. Он описывает ее как самую экспериментальную, которая вызвала много возражений в команде и компании при ее создании. Речь идет о Boktai: The Sun is in Your Hand, вышедшей на Game Boy Advance в 2003 году. Стоит отметить, что Boktai была поистине уникальна тем, что для игры в нее требовался солнечный свет (настоящий, не игровой). Без дневного света играть было невозможно.

Грядущая IP должна стать непохожей именно в этом смысле, как пишет Хидео Кодзима. Ранее, кстати, сам Кодзима назвал разрабатываемую игру "новым типом развлекательной среды".

В заключение стоит добавить, что бдительные зрители даже заметили в первом трейлере тонкую отсылку к серии Silent Hill, а как мы уже знаем, OD тоже будет хоррор-игрой. На данный момент пока нет никакой информации ни о сюжете игры, ни о дате ее выхода.