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OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.8 23 оценки

Хидео Кодзима прокомментировал догадки фанатов о расшифровке названия OD

Simple Jack
Новости

На The Game Awards 2023 Хидео Кодзима наконец-то представил свой загадочный проект OD, разрабатываемый в сотрудничестве с Microsoft и использующий облачные технологии. Согласно предыдущим утечкам информации, многие предположили, что название проекта расшифровывается как Overdose.

Однако геймдизайнер решил не упоминать название проекта в своих комментариях и заявил, что фанатские версии, такие как «Разрушитель кислорода» (Oxygen Destroyer) или «Открыть дверь» (Open the door), не верны.

Кроме того, Кодзима поделился несколькими фотографиями актёров, задействованных в проекте OD. Он иронично отметил, что атмосфера радости, царящая в студии, является противоположностью мрачному настрою игры. Пока что точная дата релиза проекта остаётся неизвестной.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
BeautifulSinjin

Игра будет про ИИ, считающих себя людьми. Над ними будут ставить эксперименты настоящие люди.

0
MEGATAIMAN

Удо Кир уже старенький понимаю кодзиму чел хочет успеть запечатлеть легенду в своём творении эх молодость она так скоротечна

0
Квасилич

Чего тут непонятного - od это как pt, только od)
Может Годзилла кремний хоть в этот раз что-то приличное народит, судя по вышеуказанной аббревиатуре хорроры у него получаются лучше, чем хЕральные симуляторы ходьбы.

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