Хидео Кодзима прокомментировал догадки фанатов о расшифровке названия OD

На The Game Awards 2023 Хидео Кодзима наконец-то представил свой загадочный проект OD, разрабатываемый в сотрудничестве с Microsoft и использующий облачные технологии. Согласно предыдущим утечкам информации, многие предположили, что название проекта расшифровывается как Overdose.
Однако геймдизайнер решил не упоминать название проекта в своих комментариях и заявил, что фанатские версии, такие как «Разрушитель кислорода» (Oxygen Destroyer) или «Открыть дверь» (Open the door), не верны.
Кроме того, Кодзима поделился несколькими фотографиями актёров, задействованных в проекте OD. Он иронично отметил, что атмосфера радости, царящая в студии, является противоположностью мрачному настрою игры. Пока что точная дата релиза проекта остаётся неизвестной.
Игра будет про ИИ, считающих себя людьми. Над ними будут ставить эксперименты настоящие люди.
Удо Кир уже старенький понимаю кодзиму чел хочет успеть запечатлеть легенду в своём творении эх молодость она так скоротечна
Чего тут непонятного - od это как pt, только od)
Может Годзилла кремний хоть в этот раз что-то приличное народит, судя по вышеуказанной аббревиатуре хорроры у него получаются лучше, чем хЕральные симуляторы ходьбы.