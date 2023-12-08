Хидео Кодзима прокомментировал догадки фанатов о расшифровке названия OD

На The Game Awards 2023 Хидео Кодзима наконец-то представил свой загадочный проект OD, разрабатываемый в сотрудничестве с Microsoft и использующий облачные технологии. Согласно предыдущим утечкам информации, многие предположили, что название проекта расшифровывается как Overdose.

Однако геймдизайнер решил не упоминать название проекта в своих комментариях и заявил, что фанатские версии, такие как «Разрушитель кислорода» (Oxygen Destroyer) или «Открыть дверь» (Open the door), не верны.

Кроме того, Кодзима поделился несколькими фотографиями актёров, задействованных в проекте OD. Он иронично отметил, что атмосфера радости, царящая в студии, является противоположностью мрачному настрою игры. Пока что точная дата релиза проекта остаётся неизвестной.