Хидео Кодзима взял Фила Спенсера на японскую церемонию очищения OD, его новой игры ужасов для Xbox

Хидео Кодзима поделился интересной информацией о разработке своей новой игры ужасов для Xbox: он пригласил босса Xbox Фила Спенсера и других членов игровой команды Microsoft на традиционную японскую церемонию очищения.

Это стало известно во время долгожданного возвращения HideoTube Кодзимы на YouTube, во время которого он кратко рассказал об OD, также называемой Overdose. Кодзима отказался сообщить что-либо существенное об игре, но сказал, что информация будет раскрываться «постепенно».

Во всяком случае, что еще интереснее, он сразу же показал фотографию со Спенсером и президентом Xbox Сарой Бонд и объяснил, что из-за характера OD он присоединился к ним на церемонии очищения Охараи, предположительно, чтобы очистить игру и отогнать злых духов.

Фотография, кажется, была сделана с телефона, но вы все равно довольно четко видите, как Спенсер, Бонд и Кодзима надели церемониальный пояс с напечатанным вдоль него японским текстом.

«Вы знаете, как, прежде чем снимать фильмы ужасов или драмы, люди идут в храм Охарая?» — сказал Кодзима. «Это страшная игра, поэтому мы провели церемонию Охараи вместе с Microsoft».

Согласно Википедии, Охараи, также пишется как Охараэ, — это ритуал, который традиционно проводится раз в два года для очищения большой группы людей по какой-либо причине. В данном случае Кодзима настоятельно предполагает, что это было сделано для того, чтобы очистить его совместный с Xbox проект OD, который представляет собой очень странную на вид игру ужасов, которую, вероятно, можно было бы как-то очистить.

Хотя мы мало что узнали об OD из видео, мы знаем, что она исследует природу страха и стирает границы между видеоигрой и фильмом, на что Кодзима все больше опирается.