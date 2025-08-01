Кодзима подтвердил, что разработка OD продолжается

Хидео Кодзима совсем недавно выпустил Death Stranding 2: On the Beach и теперь готов сосредоточиться на следующей игре студии, известной пока под названием OD, разрабатываемой в сотрудничестве с Xbox Game Studios.

В интервью порталу SSENSE Хидео Кодзима успокоил поклонников свое творчества, заявив, что OD все еще находится в разработке. На данный момент об OD не так много информации, но Кодзима уверен, что его следующая игра разделит мнения, причем люди либо полюбят ее, либо возненавидят, хотя в краткосрочной перспективе он к этому относится спокойно.

Кодзима не беспокоится о том, как сразу воспримут OD, говоря, что настоящие оценки появятся через 10 или 20 лет. Он не стремится угодить массовому рынку, о чем уже заявил после положительных тестов Death Stranding 2. По его словам, сразу после релиза OD он намерен скрупулезно анализировать каждое видео на YouTube, каждый обзор и каждый твит. При этом его совершенно не волнует, какой прием получит игра.

Помимо OD (для Xbox), Кодзима работает над Physint, шпионским экшеном для PlayStation, вдохновленным просьбами фанатов о чем-то похожем на Metal Gear.