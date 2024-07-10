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Once Human 09.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 74 оценки

Авторы Once Human рассказали про уникальную механику игры

Gutsz
Новости

Сегодня состоялся релиз Once Human от разработчика Starry Studio, добавляющего еще одну игру в жанр "симулятор выживания" с открытым миром. Проект представляет собой бесплатную многопользовательскую игру с элементами строительства баз, красочной графикой и разнообразными врагами для битвы как в одиночку, так и с друзьями. Запуск серверов только что состоялся, но авторы хотят подчеркнуть одну из самых уникальных механик в игре, подробнее рассказав о её особенностях.

Представители Starry Studio опубликовали информацию, подробно описывающую сезонную модель и механику "Eternaland", которая будет включена в игру. Как пояснили разработчики, в игре будут регулярные сезоны, конец каждого из них приводит к "стиранию" или сбросу платформы, предлагая "новый опыт игры, позволяющий исправить все ошибки предыдущего сезона".

Однако здесь есть подвох – все, что вы разблокируете и соберете во время игры в Once Human, включая чертежи, дома и "воспоминания о сражениях рядом с друзьями", будет перемещено в Eternaland, который был назван "личным миром игроков". В блоге Starry Studio говорится, что таким образом Once Human может предложить "бесконечное воображение и креативность", предоставляя игрокам постоянную и личную среду для экспериментов, новых вызовов и реализации креативности.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
in the void

очередное.. потом лут, донат и прочее. хитрожопее всех оказались создатели пабжикала

4
darkboteuh

вау они придумали вайп сервера

1
Пользователь ВКонтакте

Ага😀
Если так то дичь // Макс Туранцев

-3
Nodas

Вайп это удаление всего здесь же прогресс сохраняется

0
Snake2105

Игра выглядит красиво, но в ней нету русского языка, создал перса но у неё почему то жопа вся темно синяя оказалась, может кто знает? И ещё многие жалуются что с игрой в файловую систему винды загружаться посторонние файлы

0
SEV DRAKE

Чет в стиме отзывы не очень от нашего комьюнити.

0
Jarvis666

А из крафта не удалили зеркало для смены внешки персонажа?

0
Лидер_Мур

Вчера поиграл и удалил через пол часа, лютейший cal.

-6
BluntZebulon

оф дути?

2
Nodas

Ну вчера ты никак не мог поиграть так что не гони нам тут

1
Лидер_Мур Nodas

релиз кала был в 22 по мск, если ты живешь в жопе мира, это твои проблемы, нормальные люди живут по мск

-1
Nodas Лидер_Мур
нормальные люди

Ну славу богу это не про тебя

1
Лидер_Мур Nodas

назад в бутку

-1