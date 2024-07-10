Авторы Once Human рассказали про уникальную механику игры

Сегодня состоялся релиз Once Human от разработчика Starry Studio, добавляющего еще одну игру в жанр "симулятор выживания" с открытым миром. Проект представляет собой бесплатную многопользовательскую игру с элементами строительства баз, красочной графикой и разнообразными врагами для битвы как в одиночку, так и с друзьями. Запуск серверов только что состоялся, но авторы хотят подчеркнуть одну из самых уникальных механик в игре, подробнее рассказав о её особенностях.
Представители Starry Studio опубликовали информацию, подробно описывающую сезонную модель и механику "Eternaland", которая будет включена в игру. Как пояснили разработчики, в игре будут регулярные сезоны, конец каждого из них приводит к "стиранию" или сбросу платформы, предлагая "новый опыт игры, позволяющий исправить все ошибки предыдущего сезона".
Однако здесь есть подвох – все, что вы разблокируете и соберете во время игры в Once Human, включая чертежи, дома и "воспоминания о сражениях рядом с друзьями", будет перемещено в Eternaland, который был назван "личным миром игроков". В блоге Starry Studio говорится, что таким образом Once Human может предложить "бесконечное воображение и креативность", предоставляя игрокам постоянную и личную среду для экспериментов, новых вызовов и реализации креативности.
очередное.. потом лут, донат и прочее. хитрожопее всех оказались создатели пабжикала
вау они придумали вайп сервера
Ага😀
Если так то дичь // Макс Туранцев
Вайп это удаление всего здесь же прогресс сохраняется
Игра выглядит красиво, но в ней нету русского языка, создал перса но у неё почему то жопа вся темно синяя оказалась, может кто знает? И ещё многие жалуются что с игрой в файловую систему винды загружаться посторонние файлы
Чет в стиме отзывы не очень от нашего комьюнити.
А из крафта не удалили зеркало для смены внешки персонажа?
Вчера поиграл и удалил через пол часа, лютейший cal.
оф дути?
Ну вчера ты никак не мог поиграть так что не гони нам тут
релиз кала был в 22 по мск, если ты живешь в жопе мира, это твои проблемы, нормальные люди живут по мск
Ну славу богу это не про тебя
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