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Once Human 09.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 140 оценок

Крупное обновление для Once Human выйдет в сентябре

monk70
Новости

Последняя игра NetEase на выживание в открытом мире Once Human, похоже, пользуется большим успехом у игроков, поскольку компания объявила о некоторых из своих основных достижений с момента запуска 9 июля, а также о том, что ждет игроков дальше.

В разосланном пресс-релизе NetEase объявила, что количество одновременных игроков Once Human достигло пика в более чем 230 000, что означает пятое место в рейтинге самых популярных игр Steam и седьмое место в категории самых продаваемых. Что касается сообщества, то канал игры в Discord теперь насчитывает более 500 000 участников.

Хотя цифры хороши, NetEase есть чем поделиться, и это крупное обновление Once Human, которое выйдет в сентябре.

Функции крупного сентябрьского обновления:

  • Новый сценарий игрового процесса PvP с противостояниями между основными лагерями в игре.
  • Новый сценарий PvE с новым северным горным регионом.
  • Новые монстры.
  • Новые испытания.

Пока что дата выхода обновления не объявлена, и есть вероятность, что этот патч также будет включать корректировки игрового процесса и прочее.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Madfury

А когда Европа будет не крестом?

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