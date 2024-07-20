Крупное обновление для Once Human выйдет в сентябре

Последняя игра NetEase на выживание в открытом мире Once Human, похоже, пользуется большим успехом у игроков, поскольку компания объявила о некоторых из своих основных достижений с момента запуска 9 июля, а также о том, что ждет игроков дальше.

В разосланном пресс-релизе NetEase объявила, что количество одновременных игроков Once Human достигло пика в более чем 230 000, что означает пятое место в рейтинге самых популярных игр Steam и седьмое место в категории самых продаваемых. Что касается сообщества, то канал игры в Discord теперь насчитывает более 500 000 участников.

Хотя цифры хороши, NetEase есть чем поделиться, и это крупное обновление Once Human, которое выйдет в сентябре.

Функции крупного сентябрьского обновления:

Новый сценарий игрового процесса PvP с противостояниями между основными лагерями в игре.

Новый сценарий PvE с новым северным горным регионом.

Новые монстры.

Новые испытания.

Пока что дата выхода обновления не объявлена, и есть вероятность, что этот патч также будет включать корректировки игрового процесса и прочее.