Разработчики Once Human не ожидали такого ажиотажа вокруг своей новой MMO

Постапокалиптическая MMO Once Human от Starry Studio неожиданно взорвала чарты Steam, собрав более 231 тысячи игроков одновременно. Этот успех не только ошарашил разработчиков, но и создал ряд непредвиденных проблем.
Популярность игры обернулась настоящим испытанием для её создателей. Серверы, не рассчитанные на такой наплыв энтузиастов, начали давать сбои. Возникла реальная угроза потери данных, а очереди на вход растянулись на часы. В ответ на эти вызовы Starry Studio пришлось принять экстренные меры.
Разработчики ввели временное ограничение: теперь на каждом сервере могут находиться от 6000 до 8000 игроков одновременно. Хотя команда обещает со временем увеличить эту цифру, пока геймерам рекомендуют избегать переполненных локаций. Такой подход должен обеспечить стабильность игрового процесса для тех, кому посчастливилось попасть в виртуальный мир Once Human.
Чтобы окончательно решить проблему перегруженности, 18 июля выйдет специальный патч. Он призван сократить очереди и улучшить общую производительность серверов. Кроме того, Starry Studio планирует увеличить количество игровых миров и продолжить оптимизацию.
Once Human стартовала на ПК 9 июля, а уже через два месяца, 26 сентября 2024 года, игра доберётся до мобильных платформ iOS и Android. За это время проект успел собрать противоречивые отзывы в Steam — из более чем 23 тысяч обзоров примерно половина положительные. Игроки восхищаются красивой графикой, интересными боями и глубокой системой прокачки персонажа. Однако многих раздражают технические сбои и высокие цены на внутриигровые покупки.
Несмотря на все трудности, Once Human продолжает притягивать новых игроков. Теперь перед Starry Studio стоит не менее сложная задача: удержать интерес аудитории и оправдать растущие ожидания.