Sapphire представляет видеокарту Radeon RX 7800 XT Once Human Edition

Sapphire запускает новую модель в своей серии PURE, вдохновленной популярной игрой «Once Human».
Эта игра на выживание бесплатна и завоевала популярность благодаря использованию современного движка Unreal Engine 5, а также увлекательному сюжету и механике. Видеокарта использует Radeon RX 7800 XT, дизайн которой вдохновлен сериями PURE и PULSE. В то время как оригинальная PULSE 7800 XT — это модель с двумя вентиляторами, эта специальная версия заимствует цвета и эстетику из серии PULSE. Однако сам кулер с тремя вентиляторами, по-видимому, относится к более дорогой серии PURE, что делает ее гибридом двух с пользовательскими вариантами цвета.
Под капотом карта оснащена полноценным графическим процессором Navi 32 с 3840 потоковыми процессорами и 16 ГБ видеопамяти. В анонсе отсутствуют конкретные подробности о спецификациях карты, но, скорее всего, она будет использовать тот же заводской разгон, что и модель PURE, с 2169 МГц (игра) и 2475 МГц (буст).
Компания не подтвердила точную дату выпуска карты, но упомянула, что у нее будет «немного другой» процесс массового производства, не давая дополнительных пояснений. Также нет информации о том, будет ли доступен какой-либо специальный комплект для геймеров или планируется ли международная версия. В настоящее время на задней панели видно только китайское название игры, а глобальные аккаунты Sapphire в социальных сетях хранят молчание об этом продукте.
Сейчас сервера Европы не работают что ли или в чем проблема не пойму?
Самфир один из самых преданных партнеров еще ATI. А после покупки Advanced Micro Devices теперь стал партнером АМД. Могу сказать лишь про качество карт ATi ибо было 5-6 поколений их. Дорого но качественно.
Касательно героя новости. Если все останется как и у другой модели. То реальной потребление карты будет на уровне 270 Вт. Карта чуть быстрее 4070 во всех разрешениях до 7% в растре. В рейтресинге карта на уровне 6900XT т.е. 4070 ее опережает от 13 до 16 процентов. Потребление 4070 при этом всего районе 200 Вт. Поэтому смысла в покупке если вы не фанат красных или марки самфпир нет никаких.
Норм коллаборация. )
а игра-то как?