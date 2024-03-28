Эко-хоррорный платформер-головоломка One Last Breath вышел на платформах Steam, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox

В мире One Last Breath человечество исчезло, оставив после себя лишь горькое наследие — отравленную планету, задыхающуюся от последствий бездумного загрязнения и неуёмной жадности. Но хотя людей больше нет, эхо их присутствия всё ещё звучит в каждом уголке этого постапокалиптического ландшафта.

Тем не менее в этом мире теплится искра надежды, воплощённая в юной героине Гее. Она — последний шанс на возрождение угасающей жизни, дитя матери-природы, рождённое в её предсмертном вздохе. Путь Геи будет полон опасностей и испытаний, ведь в этих землях, где царит отчаяние, её на каждом шагу подстерегают свирепые мутанты. Они безжалостны и неумолимы в своей охоте, но у Геи есть то, чего лишены её преследователи — неразрывная связь с самой природой.

Во время прохождения этой игры вам предстоит исследовать руины былой цивилизации, в том числе зловещие заброшенные заводы, где таятся опасные ловушки и механизмы, созданные человеческими руками. Это места, пропитанные духом разрушения и упадка, но каким-то непостижимым образом они продолжают функционировать, словно живые напоминания о прошлом, которое никогда не должно повториться.

Сила вашей героини позволяет ей управлять окружающим миром, и в этом её главное преимущество. Она способна призывать на помощь могучие стволы деревьев, создавая тропы там, где прежде был лишь непроходимый хаос. Когда на пути встречаются глубокие расщелины, Гея вызывает гибкие лианы, позволяющие преодолеть любые преграды. Каждый уголок этого 2.5D-мира полон загадок и головоломок, решить которые под силу лишь тому, кто умеет прислушиваться к зову природы. Используйте уникальные способности своей героини, чтобы исследовать заброшенные руины, избегать смертельных ловушек и постепенно возвращать планете её первозданную красоту. Помните, что на ваших плечах лежит ответственность за судьбу всего живого — только вы можете подарить этому угасающему миру новое дыхание.