Эко-хоррорный платформер-головоломка One Last Breath вышел на платформах Steam, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox

Maniac Panda Games и Catness Games сообщили, что их 2.5D-платформер-головоломка о стремлении богини земли Гайи восстановить жизнь на постапокалиптической Земле уже доступен в Steam, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Используя мощь Unreal Engine 5, One Last Breath предлагает захватывающий мир, который в равной степени чудесен и устрашающ.
One Last Breath — это 2.5D-платформер-головоломка, в которой вы играете за Гайю, богиню земли, рожденную от последнего вздоха матери-природы. Созданная на постапокалиптической земле, где человечество практически исчезло, Гайя должна вернуть жизнь на планету. Но будьте осторожны: десятилетия загрязнения и жадности превратили эту землю во враждебные руины, полные смертельных аберраций.
Силы Гайи позволяют ей контролировать окружающую среду, например, прокладывать пути с помощью стволов деревьев или призывать лозы, свисающие между промежутками, что используется в различных головоломках. На протяжении своего путешествия она посетит заброшенные фабрики, наполненные опасными искусственными препятствиями, которые загадочным образом все еще работают. Этот загрязненный ландшафт кишит мутантами, которые будут безжалостно выслеживать Гайю, поэтому вам следует быть осторожным, если вы хотите достичь своей цели по восстановлению планеты. Вам также придется тщательно исследовать, так как это откроет альтернативный финал и еще больше раскроет правду о судьбе человечества и его будущем.
Отлично! Скоро погоняю.