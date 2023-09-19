Симулятор деревенской жизни Ooblets в октябре появится в Steam ©

Причудливый симулятор сельской жизни Ooblets будет выпущен в Steam 3 октября, сообщила студия-разработчик Glumberland.

Ooblets впервые была запущена в раннем доступе для Xbox One и PC в Epic Games Store 15 июля 2020 года, а 1 сентября 2022 года последовал релиз полной версии игры для Xbox One, Switch и PC (Epic Games Store).

В фермерском симуляторе игроки должны сажать и выращивать милых существ, называемых ооблетами, которые затем могут выполнять задания и сражаться с другими ооблетами в танцевальных батлах. Вы можете украшать и расширять свою ферму, а также выполнять побочные квесты от многочисленных жителей Badge Town.