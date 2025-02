Экшену The Order 1886 исполнилось 10 лет

Пусть и с критикой, но The Order 1886 получила культовый статус на PlayStation 4. Прошло десять лет с момента релиза (20 февраля 2015 года), а экшен-проект от ныне закрытой Ready at Dawn все еще в центре внимания, и многие до сих пор задаются вопросом: что же пошло не так?

Никто не отрицает, что технически игра впечатляет. Ее почти опережающие свое время визуальные эффекты вступали в схватку со столь же противоречивой Ryse: Son of Rome. Но отличный видеоряд, качественная операторская работа и минимально интригующий сюжет, в основе которого лежат легенды о короле Артуре, не выдержали на фоне очевидных проблем.

По сути, идея технодемо - это и есть главная черта The Order 1886. Многообещающая, но без особого каприза, игра лишь демонстрировала графический потенциал PS4, не достигая уровня игры премиум-класса. А все потому, что ее кампания была чуть длиннее, чем демо, но гораздо короче, по сравнению с линейными шутерами. К слову о линейности, игра Ready at Dawn использовала и злоупотребляла этой концепцией и стала слишком похожа на приключение с гидом.

В ней было много коллекционных предметов и «альтернативных» путей, но ее продолжительность (чуть больше 5 часов) оказалась неприятным сюрпризом для многих, кто заплатил за игру полную стоимость. Тем более что из этих пяти часов почти 3,5 часа заняли непосредственно CGI-сцены. При этом геймплей в некоторых моментах был забавным, но в целом ему не хватало разнообразия и глубины. Мало оружия и метаемых предметов, скучная концепция «беги/укрывайся/стреляй», недоработанный ИИ и удручающие схватки с боссами.

На самом деле, The Order 1886 была очень амбициозной игрой, способной стать отправной точкой для целой вселенной. К сожалению, этого не произошло. В игре была завязка, эффектная концовка с множеством вариантов развития событий, но без какого-либо «еще». Круглый стол, отряд, который пытался противостоять росту числа ликантропов в мире, был полон интересных персонажей, но им было уделено мало внимания и развития в сюжете именно потому, что кампания была такой короткой.

Что еще важно, отсутствие мультиплеера в The Order 1886 быстро сделало ее одноразовой. В этом плане она не смогла конкурировать с Halo 5: Guardians, Dying Light, Star Wars Battlefront 2, Rainbow Six Siege, Bloodborne и множеством других более увлекательных игр. Амбиции Ready at Dawn были достойны уважения, но плохо реализованы. В игру было вложено так много графических причуд и кинематографической работы, что ее якобы высокая стоимость не окупилась после смешанных отзывов на таких площадках, как Metacritic.

Все закончилось тем, что корпорация Sony в итоге продала студию компании Meta, владельцу Facebook. И уже под вывеской Oculus Studios ее закрыли в 2024 году в рамках процессов стратегического переформирования и переоценки расходов Reality Labs. Примечательно, что даже после закрытия Ready at Dawn права на The Order 1886 по-прежнему принадлежат Sony. То есть разработчикам достаточно получить зеленый свет от компании, чтобы взяться за разработку нового проекта по франшизе.

Ранее ходили слухи, что сиквел был в планах студии, но из-за урезания штата его пришлось отложить. Предполагалось, что сиквел значительно бы улучшил игровой опыт и сделал бы большой скачок вперед, но он так и не увидел свет.

А как вы считаете, заслуживает ли The Order того, чтобы его викторианский сеттинг с мифологическими элементами получил второй шанс?