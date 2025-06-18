Анонсирован новый рыболовный хоррор - Out Fishing

Студия Mun Mun Games анонсировала хоррор Out Fishing. Главный герой приезжает рыбачить на озеро, где отдыхал еще в детстве. Днем он занимается снастями и уловом, а ночью начинается чертовщина: всплывают трупы, рыба сочится кровью, а за протагонистом гоняются призраки.

Геймерам предстоит развивать лагерь и прокачивать разные рыболовные приспособления. С наступлением ночи цель меняется: протагонист должен не только дожить до утра, но и разобраться, что на самом деле некогда произошло на озере. По словам разработчиков, Out Fishing вдохновлена ужастиками Alan Wake, Mundaun и Silent Hill.

Out Fishing выйдет на ПК, но дата выхода пока не известна. Жуткий симулятор выпустят с русскими субтитрами.

В последние годы в играх стало популярно совмещать рыбалку с хоррором. В 2023-м вышел симулятор Dredge, ставший успешным: на Metacritic он заслужил рейтинг в 80 баллов из 100, а в Steam геймеры оценили игру на 95% (на основе более 37 тыс. отзывов). А в середине апреля 2025-го был анонсирован Dreadmoor — хоррор в духе произведений Говарда Ф. Лавкрафта.