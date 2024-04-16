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Outcast - A New Beginning 15.03.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 220 оценок

Outcast - A New Beginning получила хвалебный трейлер

monk70
Новости

Спустя 20 лет после отмеченного наградами приключенческого боевика Outcast, ставшего пионером в жанре нелинейных игр с открытым миром, в долгожданном продолжении Каттер Слэйд возвращается в захватывающий мир. инопланетный мир Адельфы. Сегодня Outcast — A New Beginning поучила хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы.

Outcast: A New Beginning — это шутер от третьего лица с открытым миром, разработанный Appeal Studios. Игрокам предстоит отправиться в живописные места Адельфы, чтобы сразиться с вторгшимися силами роботов. Используйте реактивный ранец для повышения мобильности и расширяйте арсенал оружия, модулей и многого другого. Outcast: A New Beginning доступна для PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
SEV DRAKE

Ничего непонятно, но очень "интересно".

1
Александр Мотошвили

игра из ни откуда появилась, вообще не видел новостей

0
nemsis94

Скипнул ее, показалась очень детской, особенно диалоги.

0