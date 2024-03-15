на главную
об игре
Outcast - A New Beginning 15.03.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 84 оценки

Состоялся релиз приключенческого экшена Outcast: A New Beginning

butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз игры Outcast: A New Beginning от THQ Nordic и Appeal Studios на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, и к этому событию команды подготовили релизный трейлер.

Вчера появились первые обзоры на фантастическое приключение и критики сдержанно встретили данную новинку. В игре хватает минусов, но есть и свои приятные моменты.

Через два десятилетия после триумфального успеха экшн-адвенчуры Outcast, ставшей пионером жанра нелинейных игр с открытым миром, герой Каттер Слэйд возвращается в фантастический мир Адельфы. Воскрешенный могущественными йодами, он обнаруживает, что таланы порабощены, природные ресурсы планеты разорены, а его собственное прошлое как-то связано с нашествием роботов-захватчиков.

13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
z8TiREX8z

хз, даже не впечатлил трейлер

2
Observia

так игра для фанатов оригинальной части, в первую очередь

3
Лидер_Мур

Если кому-то интересно, игра уже на торентах)

2
Kot9lra street

чот даже бесплатно не надо)

0
Talendor3

завязка напоминает Аватара

1
Jarvis666

Блин, после прохождения трилогии Mass Effect я теперь в любой игре ищу частичку этой космооперы, по моему тут она имеется?))

0
Случайный Игрок

Поглядим, посмотрим. Но это точно не масс эффект)

0