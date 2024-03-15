Состоялся релиз приключенческого экшена Outcast: A New Beginning

Сегодня состоялся релиз игры Outcast: A New Beginning от THQ Nordic и Appeal Studios на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, и к этому событию команды подготовили релизный трейлер.
Вчера появились первые обзоры на фантастическое приключение и критики сдержанно встретили данную новинку. В игре хватает минусов, но есть и свои приятные моменты.
Через два десятилетия после триумфального успеха экшн-адвенчуры Outcast, ставшей пионером жанра нелинейных игр с открытым миром, герой Каттер Слэйд возвращается в фантастический мир Адельфы. Воскрешенный могущественными йодами, он обнаруживает, что таланы порабощены, природные ресурсы планеты разорены, а его собственное прошлое как-то связано с нашествием роботов-захватчиков.
хз, даже не впечатлил трейлер
так игра для фанатов оригинальной части, в первую очередь
Если кому-то интересно, игра уже на торентах)
чот даже бесплатно не надо)
завязка напоминает Аватара
Блин, после прохождения трилогии Mass Effect я теперь в любой игре ищу частичку этой космооперы, по моему тут она имеется?))
Поглядим, посмотрим. Но это точно не масс эффект)