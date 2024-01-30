Вышел бесплатный пролог рогалика Outcast Tales от российской студии

Действие это игры происходит в атмосферном мире, сочетающем мотивы вестерна, фантастики и постапокалипсиса в духе произведений Дугласа Адамса и сериала «Светлячок».

Вам необходимо возглавить команду мусорщиков, исследующих постапокалиптические пустоши в поисках добычи и полезных находок. Каждый из них обладает уникальным классом и характером, влияющим на поведение, диалоги, боевые умения и даже развитие сюжета.

Перед каждым забегом вы выбираете трёх героев из восьми разблокированных классов, экспериментируя с их синергиями и комбинациями. Далее каждому герою назначается один из семи характеров, кардинально меняющих его поведение, отношение к другим персонажам, боевые умения и даже влияющих на развитие событий.

Сердцем игрового процесса являются сложные тактические бои с уникальными противниками, обладающими своими слабостями и уязвимостями. Победа требует экспериментов, гибкой стратегии и слаженной командной работы.

Во время путешествия по постапокалиптическому миру вы будете попадать в самые разные приключенческие ситуации, представленные в виде текстовых квестов. Мудрые решения здесь могут принести ценную добычу и намекнуть на тайны этого мира, в то время как ошибки грозят серьёзными последствиями.

Кроме того, по ходу повествования между членами вашего отряда завязываются сложные взаимоотношения, перерастающие в крепкую дружбу или непримиримую вражду. Только от вас зависит, в какую сторону повернутся события между героями, что приведёт к уникальным сюжетным поворотам.