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Outcast Tales 2024 г.
Инди, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная
7 2 оценки

Вышел бесплатный пролог рогалика Outcast Tales от российской студии

Simple Jack
Новости

Российская студия Hardlane Studio выпустила в Steam бесплатный пролог пошагового рогалика Outcast Tales в сеттинге постапокалипсиса. Вступление носит подзаголовок The First Journey и предлагает игрокам короткую сюжетную кампанию.

В рогалике геймерам предстоит собрать отряд из персонажей, каждый из которых обладает собственным классом и способностями. Главная особенность игры — возможность выбрать героям черты характера, которые будут непосредственно влиять на геймплей.

Для успешного исхода боев нужно тщательно анализировать расклад сил: практически все противники наделены уникальными умениями. В схватках можно будет комбинировать некоторые способности персонажей для лучшего эффекта.

Нарративным дизайнером Outcast Tales выступает Александра «Альфина» Голубева, известная по разработке игры «Мор», или Pathologic 2 (ремейк «Мор. Утопия»), локализации Disco Elysium и переводу на русский язык книги «Кровь, пот и пиксели» журналиста Джейсона Шрайера. Рассказчиком в рогалике стал актер Сэмюэл Барнетт, знакомый по сериалу «Детективное агентство Дирка Джентли» и участием в озвучке Cyberpunk 2077, Elden Ring и Amnesia: Rebirth.

Полная версия Outcast Tales выйдет позже и не будет бесплатной. Дату выхода разработчики пока не называют, но рогалик уже можно добавить в список желаемого в Steam. Как и в прологе, в финальной игре будут переведены на русский язык субтитры и интерфейс.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

какая-то мобилка

2
Hugemozg

Игра от российской студии , а текст в ролике английский ВТФ?!!!

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