Стали известны первые подробности The Outer Worlds 2

Ранее сегодня Microsoft объявила, что The Outer Worlds 2 от Obsidian будет представлена ​​на презентации в стиле Direct сразу после Xbox Summer Showcase, запланированной на 8 июня. Однако фанаты игры также получили сюрприз: IGN опубликовал первое игровое видео, и в апреле можно ожидать большего освещения в рамках IGN First.

В кадрах показано, как персонаж игрока проникает на объект N-Ray с помощью слегка сумасшедшего спутника-культиста. По данным IGN, в игре есть полноценная система скрытности. Враги могут обнаруживать тела и предупреждать других охранников, хотя у игроков, очевидно, есть способы предотвратить это, включая навык, который может дезинтегрировать тела, как только они падают.

Также есть более эффективное оружие ближнего боя и способности для выполнения бесшумных убийств. Более того, Obsidian представила простой способ для игроков оценить, сколько здоровья они собираются отнять у врага с помощью скрытной атаки, чтобы они могли оценить, возможно ли убийство одним ударом вообще.

Новые гаджеты используются для разнообразия игрового процесса. В этой миссии сканер N-Ray позволяет персонажу игрока обнаруживать невидимых культистов. Стрельба также, кажется, улучшилась в The Outer Worlds 2 по сравнению с первой частью, и разработчики утверждают, что в этом отношении они черпали вдохновение из Destiny от Bungie.

Движение также было доработано, чтобы обеспечить большую ловкость, не говоря уже о добавлении движения спринт-скольжение при прицеливании. Тактическое замедление времени в стиле Bullet-Time возвращается, и в кадрах мы видим, как главный герой бросает гранату, активирует тактическое замедление времени и стреляет в гранату, чтобы она подорвала нескольких врагов.

По данным IGN, что Obsidian упомянула, что Fallout: New Vegas была основным источником вдохновения для этого сиквела. Кадры намекают на что-то из этого, когда игрок внезапно убивает невраждебного персонажа, который на самом деле оказал ему помощь (и мог быть спасен, если бы был предоставлен комплект для оказания помощи). Похоже, будет много выборов и последствий.

Выход The ​​Outer Worlds 2 запланирован на конец этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.