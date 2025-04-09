Стали известны первые подробности The Outer Worlds 2

Ранее сегодня Microsoft объявила, что The Outer Worlds 2 от Obsidian будет представлена на презентации в стиле Direct сразу после Xbox Summer Showcase, запланированной на 8 июня. Однако фанаты игры также получили сюрприз: IGN опубликовал первое игровое видео, и в апреле можно ожидать большего освещения в рамках IGN First.
В кадрах показано, как персонаж игрока проникает на объект N-Ray с помощью слегка сумасшедшего спутника-культиста. По данным IGN, в игре есть полноценная система скрытности. Враги могут обнаруживать тела и предупреждать других охранников, хотя у игроков, очевидно, есть способы предотвратить это, включая навык, который может дезинтегрировать тела, как только они падают.
Также есть более эффективное оружие ближнего боя и способности для выполнения бесшумных убийств. Более того, Obsidian представила простой способ для игроков оценить, сколько здоровья они собираются отнять у врага с помощью скрытной атаки, чтобы они могли оценить, возможно ли убийство одним ударом вообще.
Новые гаджеты используются для разнообразия игрового процесса. В этой миссии сканер N-Ray позволяет персонажу игрока обнаруживать невидимых культистов. Стрельба также, кажется, улучшилась в The Outer Worlds 2 по сравнению с первой частью, и разработчики утверждают, что в этом отношении они черпали вдохновение из Destiny от Bungie.
Движение также было доработано, чтобы обеспечить большую ловкость, не говоря уже о добавлении движения спринт-скольжение при прицеливании. Тактическое замедление времени в стиле Bullet-Time возвращается, и в кадрах мы видим, как главный герой бросает гранату, активирует тактическое замедление времени и стреляет в гранату, чтобы она подорвала нескольких врагов.
По данным IGN, что Obsidian упомянула, что Fallout: New Vegas была основным источником вдохновения для этого сиквела. Кадры намекают на что-то из этого, когда игрок внезапно убивает невраждебного персонажа, который на самом деле оказал ему помощь (и мог быть спасен, если бы был предоставлен комплект для оказания помощи). Похоже, будет много выборов и последствий.
Выход The Outer Worlds 2 запланирован на конец этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Главное, чтобы опять повестки не оказалось больше, чем сюжета
А что еще ожидать кроме как понапиханых сильных независимых и лесбиянок на квадратный сантиметр
первая часть была без повестки
слабенькая, но в целом норм игра
Тут речь про недавний пресный от них aWOKEd
а разве это те же создатели?
В игре есть полноценная квестовая цепочка о том, чтобы свести вместе капитаншу корабля и спутницу. Ага, вообще без повестки)
Стелс, где враги замечают тела? Революция просто. А дезинтеграция тел — видимо, чтобы не перегружать консоли физикой рэгдоллов. Умно.
Если это делают современные Obsidian - несите игру сразу на свалку. Мне хватило Avowed. Самая мерзкая соевая помойка, где идеи дискриминации по расовому и половому признаку достигли каких-то небывалых высот. Игра, где по ощущению 95% всех сколь-бы то ни было значимых должностей занимают женщины, а мужчины выставлены либо тряпками, либо предателями., скучный геймплей с собиранием тонны сундуков и материалов для крафта (всё это почти обязательно), скучные спутники, которых вы забудете через неделю (ну кроме разве что Яцли), унылая боёвка с малым количеством разнообразия врагов. Они просто харкнули в лицо всем фанатам Pillars of Eternity. Как можно ждать от этой команды хорошей игры ? Первый The Outer Worlds был не то чтобы супер, но то, что сделает эта команда бездарностей во второй части, мне страшно даже представить...
Ну я из оутер ворлд никого не помню, а в авовед спутников я запомнил всех, забавно что портрет спутника из авовед есть в пое
Вам не надоело применять язык соевых обиженок с ярлыками про дискриминация?Это применение уже означает, что обиженки победили
Я бы может и по другому написал, но мат и грубые выражения на сайте не приветствуются. Предлагаю вам, раз вы такой умный, выбрать другое определение вышеописанному и поделиться этим в комментарии.
Вангую, что будет соевый свжшный проходняк как первая часть и абоба.
Прикоснись к ещё одному клоунскому проекту без души но с СЖВ запашком!
Дешёвая клоунада, а не игра. Похоже, что от студии осталось одно название.
А также скорее всего нетрадиционных персонажей у которых будет больше отношений друг с другом чем у Гг с кем нибудь нормальным... или просто с кем нибудь как в 1й части
лишь бы русский язык добавили к релизу
Выглядит шикарно, тот же аловед только футуристичнее и на том же шикарном уе5, надеюсь выйдет скоро, ибо аловед прошёлся всего за 20 часов, это очень мало, даже тени 60 забрали..