Большие новости от VoicePlay Studios

Да, мы знаем, что многие ждут русскую локализацию Outlast 2. Но вынуждены сообщить — из-за проблем с переводом её релиз переносится на неопределённый срок. Мы не хотим выпускать сырой материал, поэтому даём себе время, чтобы сделать всё максимально качественно.

Но! Мы не сидим сложа руки. Прямо сейчас мы бросили все силы на создание русской локализации Outlast: Whistleblower — дополнения к первой части.

Каст актёров уже собран, работа над дубляжем идёт полным ходом. Мы хотим, чтобы вы заново пережили весь ужас первой истории и почувствовали страх так, будто он говорит с вами на родном языке.

Спасибо, что ждёте и поддерживаете нас — это помогает двигаться вперёд и брать всё более амбициозные проекты!)