Консольные версии кооперативного хоррора The Outlast Trials задержатся до 2024 года

Разработчики из Red Barrels сообщили, выпуск кооперативного хоррора The Outlast Trials для консолей PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One перенесен на 2024 год. Студия отметила, что тот факт, что они работали над двумя версиями игры, для прошлого поколения и для нового поколения, а также над системой кросс-игры с ПК, вынудил отложить выпуск.
Наконец, Red Barrels отметили, что разработка «идет хорошо».
«Сейчас мы активно работаем над выполнением огромного запроса: выводом игры на консоли. Это означает выпуск на PS5, Xbox S/X и прошлом поколении (PS4/XboxOne) с возможностью кросс-игры с ПК. Наша цель — обеспечить возможность совместного использования уникального опыта The Outlast Trials на разных платформах, несмотря на требуемую техническую сложность. Наш прогресс многообещающий, но мы пока не можем назвать дату выпуска на консолях или гарантировать универсальную кросс-игру. Первоначально мы планировали выпустить игру в 2023 году, а теперь планируем релиз на начало 2024 года из-за проблем, стоящих перед нашей небольшой командой».