Полная версия The Outlast Trials выйдет 5 марта 2024 года

Кооперативная игра ужасов на выживание The Outlast Trials выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store 5 марта 2024 года, сообщил разработчик Red Barrels.
The Outlast Trials впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 18 мая 2023 года.
Действие происходит в эпоху Холодной войны. Люди-подопытные кролики невольно вербуются хорошими ребятами из корпорации Меркофф для тестирования передовых методов «промывания мозгов» и контроля над разумом. В мире недоверия, страха и насилия ваша мораль подвергнется сомнению, ваша выносливость будет проверена, а ваше здравомыслие будет сокрушено. Все во имя прогресса, науки и прибыли.