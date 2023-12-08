Полная версия The Outlast Trials выйдет 5 марта 2024 года

Действие The Outlast Trials происходит в эпоху холодной войны, когда люди из корпорации Меркоф невольно нанимают «морских свинок» для тестирования передовых методов промывания мозгов и контроля сознания. В мире недоверия, страха и насилия ваша мораль будет поставлена под сомнение, ваша выносливость будет испытана, а ваше здравомыслие сокрушено. И всё это во имя прогресса, науки и прибыли.

В отличие от предыдущих частей игры, участвовать во всех событиях придётся вместе с друзьями. Работайте вместе, и, возможно, вы переживёте все испытания.