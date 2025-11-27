Пять игр в подарок: Sony объявила мощную декабрьскую линейку PS Plus

Sony объявила декабрьскую подборку игр для подписчиков PS Plus, которая будет доступна с 2 декабря по 5 января. На этот раз игроков ждёт сразу пять проектов, охватывающих разные жанры — от кооперативного хоррора до постапокалиптического экшена. Компания предупредила, что некоторые позиции могут быть недоступны в отдельных регионах.

Главным подарком стало LEGO Horizon Adventures (PS5) — яркое приключение во вселенной Horizon, выполненное в стиле LEGO. Игрокам предстоит отправиться в путешествие с Элой, сражаться с роботами-зверями и исследовать уровни как в одиночку, так и в кооперативе.

Для любителей хардкорного экшена подготовили Killing Floor 3 (PS5) — кооперативный шутер-хоррор, где шесть игроков противостоят волнам биоинженерных чудовищ. Разнообразие классов и гибкая система вооружения обещают высокую реиграбельность.

Напряжения добавит The Outlast Trials (PS4, PS5) — кооперативный хоррор, действие которого разворачивается в мрачном экспериментальном комплексе Murkoff. Идеальный вариант для тех, кто любит пугаться вместе с друзьями.

Также в подписку войдёт Synduality Echo of Ada (PS5) — постапокалиптический экшен, где игрок исследует смертоносную поверхность, добывает ресурсы и полагается на ИИ-напарника и тяжёлый шагоход.

Последним в подборке стал Neon White (PS4, PS5) — стремительный шутер-платформер, в котором наёмный убийца истребляет демонов на Небесах, используя уникальные «Карты душ» для стрельбы, передвижения и создания быстрых маршрутов.

Ранее, во второй половине ноября, библиотека расширенной подписки пополнилась GTA V, Still Wakes the Deep, Pacific Drive и The Talos Principle. Декабрьская раздача продолжает тенденцию — разнообразие и крупные релизы для подписчиков всех уровней.