Человечество на грани выживания: мощный трейлер фантастической игры Outpost: Infinity Siege показывает борьбу с машинами ©

Создатели гибрида научно-фантастического шутера от первого лица и стратегии с элементами башенной защиты Outpost: Infinity Siege продемонстрировали динамичный трейлер, в котором люди борются с машинами. Погоня за техническим прогрессом ни к чему хорошему не привела, т.к. человеческая гордыня и алчность обратили механизмы против их же создателей. Практически всё человечество истреблено. Есть ли путь к спасению?

Исследуйте мир в поисках полезных ресурсов, чтобы поддерживать жизнеспособность своей базы. Помните, что чем дальше вы уходите от укреплений, тем более опасные участки будут на вашем пути. Кооперативное прохождение поможет игрокам пройти даже самые сложные места. Машины не знают пощады, поэтому нужно быть готовым к отражению удара любой сложности!

Разработчики также сообщили, что выход проекта запланирован на февраль 2024 года. Особое внимание будет уделено оптимизации Outpost: Infinity Siege и проработке сюжетных линий.