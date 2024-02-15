Ролевая игра Outward: Definitive Edition доберётся до Switch в конце марта

В этой ролевой игре вам предстоит в буквальном смысле выживать, сталкиваясь с суровой природой фэнтезийного мира Аурайи. Забудьте про обычного бесстрашного героя. В этой игре вы — простой путник, и даже инфекция и холодная ночь могут стать смертельной опасностью.

Исследуя неизведанные земли в одиночку или с напарником, вам придётся проявлять осторожность и изобретательность, чтобы добыть еду, найти укрытие, согреться у костра. Стихии, дикие животные и коварные монстры буквально подстерегают за каждым углом, и одна оплошность может стоить жизни. Здесь каждая мелочь имеет значение, будь то погода, ваше снаряжение или физическое состояние.

Чтобы преуспеть в этом суровом мире, нужно хорошенько подготовиться к путешествию. Собрать провизию, лечебные зелья, теплую одежду и надёжное оружие. Также необходимо выучить магические заклинания и прокачать боевые навыки. И конечно, во время прохождения вы повстречаете множество опасностей в подземельях и на пути к удалённым городам.