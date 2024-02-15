Ролевая игра Outward: Definitive Edition доберётся до Switch в конце марта

Версия Switch-версии фэнтезийной ролевой игры с открытым миром Outward: Definitive Edition выйдет 28 марта, объявили издатель PLAION и разработчики Nine Dots Studio и SneakyBox.
Действие Outward: Definitive Edition разворачивается в мире Аураи, где вы окажетесь в роли обычного искателя приключений, защищающегося от угрожающих существ, выдерживающего опасные условия окружающей среды, сохраняющего здоровье и гидратацию. Проверьте свой рюкзак, чтобы убедиться, что вы хорошо подготовлены к путешествию по городам, опасным скрытым подземельям (кишащим грозными врагами) и дикой дикой местности.
Outward: Definitive Edition включает базовую игру вместе со всем выпущенным загружаемым контентом — «Три брата» и «Сороборейцы» — а также множеством нового и обновленного контента, включая новое оружие, подземелья и улучшения качества жизни.
Outward: Definitive Edition впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 17 мая 2022 года. Оригинальная версия Outward была выпущена для PlayStation 4, Xbox One и ПК 26 марта 2019 года.