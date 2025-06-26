Сегодня исполняется ровно 18 лет со дня выхода первого Overlord

Сегодня отмечает день рождения Overlord!

Вышедший в 2007 году экшен от разработчиков серии Age of Wonders при участии сценаристки Рианны Пратчетт (дочери писателя Терри Пратчетта) оказался забавным приключением Злобного Властелина, который сперва был героем, потом стал злодеем, а в финале победил настоящего Злого Властелина, чтобы долго и счастливо жить-поживать в собственной башне, управляя подручными миньонами.

Вышедшее спустя пару лет продолжение в основном отличалось улучшенной графикой, так что долгой жизни у серии не получилось, а жаль.