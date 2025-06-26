ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overlord 26.06.2007
Экшен
9.1 1 562 оценки

Сегодня исполняется ровно 18 лет со дня выхода первого Overlord

Solstice Solstice

Сегодня отмечает день рождения Overlord!

Вышедший в 2007 году экшен от разработчиков серии Age of Wonders при участии сценаристки Рианны Пратчетт (дочери писателя Терри Пратчетта) оказался забавным приключением Злобного Властелина, который сперва был героем, потом стал злодеем, а в финале победил настоящего Злого Властелина, чтобы долго и счастливо жить-поживать в собственной башне, управляя подручными миньонами.

Вышедшее спустя пару лет продолжение в основном отличалось улучшенной графикой, так что долгой жизни у серии не получилось, а жаль.

Источник  
7
6
Overlord
26.06.2007
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

игра хорошая, но буквально пару первых локаций и часов, потом такой духоторий начинается по микроконтролю миньонов, на флаги их расставлять, сложность неадекватная

Добрый_бобер

Сложно там, если играть на легендарке (ну это для тех еще извращенцев), а на обычке там вполне чиловый геймплейчик

2
Котян Сутоевич

Неплохие были годы, кстати).

Игра тоже.

Добрый_бобер

Вот не надо травить душу! Тут недавно Триумфов разогнали, а значит умерла последняя надежда на 3ю часть, что крайне печально.Весьма годная дилогия

Игорь Болонев

эх 3 часть не дожэемя, но от ремастера я б не отказался))

Кей Овальд

Легенда. Сейчас такие не смогут сделать, а жаль.
А вот ремастер от Аспиров я бы с удовольствием увидел бы.