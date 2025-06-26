Сегодня исполняется ровно 18 лет со дня выхода первого Overlord

Сегодня отмечает день рождения Overlord!
Вышедший в 2007 году экшен от разработчиков серии Age of Wonders при участии сценаристки Рианны Пратчетт (дочери писателя Терри Пратчетта) оказался забавным приключением Злобного Властелина, который сперва был героем, потом стал злодеем, а в финале победил настоящего Злого Властелина, чтобы долго и счастливо жить-поживать в собственной башне, управляя подручными миньонами.
Вышедшее спустя пару лет продолжение в основном отличалось улучшенной графикой, так что долгой жизни у серии не получилось, а жаль.
игра хорошая, но буквально пару первых локаций и часов, потом такой духоторий начинается по микроконтролю миньонов, на флаги их расставлять, сложность неадекватная
Сложно там, если играть на легендарке (ну это для тех еще извращенцев), а на обычке там вполне чиловый геймплейчик
Неплохие были годы, кстати).
Игра тоже.
Вот не надо травить душу! Тут недавно Триумфов разогнали, а значит умерла последняя надежда на 3ю часть, что крайне печально.Весьма годная дилогия
эх 3 часть не дожэемя, но от ремастера я б не отказался))
Легенда. Сейчас такие не смогут сделать, а жаль.
А вот ремастер от Аспиров я бы с удовольствием увидел бы.