Езда по бездорожью в новом геймплейном трейлере Overpass 2 ©

Компании Neopica и NACON рады сообщить, что первоначальная дата выхода гоночной игры Overpass 2 перенесена с 19 октября на 28 сентября 2023 года в Европе и на 16 октября 2023 года в США и других странах мира. Игра будет доступна на PlayStation®5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store).

В новом трейлере представлены две категории транспортных средств, которые появятся в игре наряду с UTV (Utility Task Vehicles): Rock Bouncers и ATV (All-Terrain Vehicles).

Overpass 2 позволит игрокам принять участие в многочисленных гонках и испытаниях в самых разных условиях, используя транспортные средства, подходящие для любого стиля вождения и в любой ситуации. Широкий выбор автомобилей в трех различных категориях от крупнейших производителей в этой необычной дисциплине, полноценный режим карьеры и расширенная настройка как водителей, так и автомобилей.