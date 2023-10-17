Симулятор гонок по бездорожью Overpass 2 вышел на консолях ©

Компания Nacon, расположенная в Лескене (Франция), и разработчик инди-игр из Гента (Бельгия), Neopica, сегодня сообщили, что их игра-симулятор гонок по бездорожью Overpass 2 стала доступна для консолей PS5 и Xbox Series X/S в цифровых магазинах.

Благодаря улучшенной формуле, добавлению нового типа транспортного средства и использованию игрового движка Unreal Engine 5, Overpass 2 от бельгийской студии Neopica предлагает беспрецедентные впечатления от гонок по бездорожью.

Игра дает игрокам возможность управлять 33 транспортными средствами трех различных категорий: UTV (багги), ATV (квадроцикл) и Rock Bouncer. Последнее является одной из главных новых особенностей второго издания. Эти необычно выглядящие машины оснащены усиленной рамой и мощным двигателем, генерирующим механическую энергию, необходимую для достижения самых крутых вершин холмов и преодоления самых сложных препятствий.

В игре представлено множество производителей, таких как Kawasaki, Yamaha, Polaris, Artic Cat и Suzuki, а также 4 официально лицензированных Rock Bouncers: Venom, Screamin Blue, Rum Runner и Smoked-out.

Overpass 2 ставит природную среду в центр внимания и включает 5 различных регионов: пустыню Баха, долину Джонсон, пустыню Юты, центрально-восточную часть США (Огайо, Висконсин, Индиану, Мичиган и Иллинойс) и Западную Европу.