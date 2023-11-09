Blizzard обьявили о закрытии Overwatch League

Blizzard подтвердили информацию о закрытии Лиги Overwatch — они планируют развивать киберспорт Overwatch в другом формате.

О таком решении сообщил журналистам один из официальных представителей Лиги Overwatch.

Мы уходим от Лиги Overwatch и собираемся развивать киберспортивную составляющую Overwatch в новом направлении, — сказал он. — Подробностями мы поделимся в ближайшем будущем.

Что будет с жетонами Лиги Overwatch?

Официальной информации нет. Либо Blizzard совсем откажутся от этой валюты, либо переименуют. Старые жетоны никто у вас забирать не будет.

Что будет с обликами Лиги Overwatch?

По данным журналистов, почти все команды Лиги приняли решение выйти из игры. Это значит, что скины в их расцветке, скорее всего, уберут из продажи, как было с Chengdu Hunters. Что будет с легендарками Лиги типа All-Stars и другими — неизвестно. Всё, что у вас сейчас в коллекции, останется у вас.