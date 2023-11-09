Blizzard обьявили о закрытии Overwatch League

Blizzard подтвердили информацию о закрытии Лиги Overwatch — они планируют развивать киберспорт Overwatch в другом формате.
О таком решении сообщил журналистам один из официальных представителей Лиги Overwatch.
Мы уходим от Лиги Overwatch и собираемся развивать киберспортивную составляющую Overwatch в новом направлении, — сказал он. — Подробностями мы поделимся в ближайшем будущем.
Что будет с жетонами Лиги Overwatch?
Официальной информации нет. Либо Blizzard совсем откажутся от этой валюты, либо переименуют. Старые жетоны никто у вас забирать не будет.
Что будет с обликами Лиги Overwatch?
По данным журналистов, почти все команды Лиги приняли решение выйти из игры. Это значит, что скины в их расцветке, скорее всего, уберут из продажи, как было с Chengdu Hunters. Что будет с легендарками Лиги типа All-Stars и другими — неизвестно. Всё, что у вас сейчас в коллекции, останется у вас.
Ого, они закрыли абсолютно закрытую структуру куда невозможно было попасть простым смертным.
Полностью цензурованная и непрозрачная система, низкое качество трансляций. Абуз зрителей всякими наградами за просмотр.
18 команд х 5 человек = 90 азиатов играющих одной стратегией, одними героями, одни и те же карты.
Как теперь мы это переживем?!
Зато как нашли деньги на ворлд кап. На скок помню пожертвование. Сразу такая веселая заруба произошла. Крутые матчи. Борьба до последнего. Такие мансы. Телепорты симетры на голову дпс. Невероятный финал арабов с китайцами. А так же. Скандалы. Интриги. Исключение игроков за выкладывание фоток голых несовршенолетних девах. И куча другой веселухи. Вот какой должна была быть овервотч лига:)))
Даже в рейт не играю, квиков с головой, гг.
лол.
убили игру своими киберспортами жадные сволочи
А я уж было обрадовался...
Бле, перекроили всех персов и в целом игру под азиатских киберкотлет, испортив фан простым игрокам, потом вырезали кучу контента, а то, что осталось, назвали овервотч2, теперь закрывают лигу и возвращают понемногу то, что было в ов1... Близзард одним словом.
Пора вообще закрывать киберспорт по этой игре. Уже никто на серьëзных щах не играет в эту пансексуальную помойку. Профессиональные киберспортсмены ливнули ещë в 2018-2019 годах.
Ну посмотри ворлд кап. Финал арабов с китайцами был угарным.