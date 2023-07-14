Человечество под угрозой - во втором эпизоде аниме по Overwatch 2

Создатели Overwatch 2 расширяют вселенную игры через короткометражный аниме-сериал под названием Genesis от Blizzard. Релиз второго эпизода состоялся на YouTube-канале PlayOverwatch.

Первый эпизод вышел 6 июля и был посвящён созданию Авроры, первого искусственного интеллекта, который обрёл разум. Это событие запустило Омнический кризис. Во втором эпизоде освобождение Анубиса ставит существование человечества под угрозу, поскольку лишь у немногих избранных под кодовым названием Overwatch есть всё необходимое, чтобы дать отпор.

В аниме зрителей ждёт появление уже знакомых персонажей, таких как Рейнхардт, Торбьорн, Габриэль Рейес и Ана. Релиз третьего эпизода Genesis: Rebirth состоится 20 июля.