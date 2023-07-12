Для Overwatch 2 вышло обновление середины 5-го сезона

Разработчики Overwatch 2 выпустили обновление середины пятого сезона, в котором поправили баланс десятка героев, внесли некоторые изменения в соревновательную игру и исправили все известные баги.

Общие изменения

Изменения статуса «В ударе»

Исправлена ошибка, из-за которой игроки получали статус «В ударе» во время нового раунда во всех режимах соревновательной игры или в режиме «Контроль» быстрой игры.

Статусы «В ударе» и «Зажигает» теперь сложнее получить на ранних этапах раунда.

Время восстановления статуса «В ударе» сокращено до 3 секунд. Благодаря этому герои не будут получать статус «В ударе» с задержкой.

Счет статуса «в ударе» убывает немного быстрее, когда герой не находится в ударе.

Поддерживать статус «в ударе» продолжительное время стало труднее.

Изменения соревновательной игры

«Командная очередь» — новый режим соревновательной игры в Overwatch 2, в котором для игры необходимо состоять в группе из пяти человек. В режиме «Командная очередь» отсутствуют ограничения по рангу, режим будет доступен до окончания 5-го сезона. Прочие важные правила режима:

Игроки могут составлять группы независимо от разницы в ранге.

Игроки ранга «Элита» могут принимать участие в игре, даже если в команду входит еще четыре игрока ранга «Элита».

В «Командной очереди» может присутствовать только 1 танк, 2 бойца и 2 героя поддержки.

Роли не закреплены за игроками, игроки выбирают их на каждый матч.

Ограничения по платформе по-прежнему присутствуют, что значит, что игроки на консолях могут формировать группу только с игроками на консолях, а игроки на ПК — только с игроками на ПК.

Изменения героев

Ориса

Защитное поле

Получаемый урон уменьшается на 50% (а не на 40%).

Раматтра

Ненасытный вихрь

Теперь снаряд проходит сквозь героев противника, но по-прежнему блокируется барьерами.

Райнхардт

Энергетический барьер

Запас прочности увеличен с 1200 до 1400 ед.

Таран

Квадрострел

Время ручной перезарядки сокращено с 2 до 1,6 секунды. Данное изменение не влияет на автоматическую перезарядку при смене формы, которая по-прежнему занимает 2 секунды.

Соджорн

Рельсовая пушка

Максимальный разброс достигается после 12 выстрелов, а не 8.

Разброс уменьшен на 12%.

Солдат-76

Импульсная винтовка

Наносимый урон увеличен с 18 до 19 ед.

Ракетный удар

Наносимый урон от взрыва увеличен с 80 до 90 ед.

Биотическое поле

Количество восполняемого здоровья в секунду увеличено с 35 до 40.

Симметра

Фотонный излучатель

Максимальный ударный урон дополнительного режима огня увеличен с 45 до 50.

Максимальный взрывной урон дополнительного режима огня увеличен с 45 до 50.

Защитная турель

Урон в секунду уменьшен с 40 до 25.

Теперь турели раскрывают союзникам местоположение героев противника при нанесении урона и в течение 1 последующей секунды.

Торбьорн

Гвоздестрел

Разброс при ведении дополнительного огня уменьшен с 5 до 4,5 градусов.

Установка турели

Наносимый урон уменьшен с 14 до 11 ед.

Время восстановления увеличено с 10 до 12 секунд.

Перегрузка

Теперь при использовании заряжает 6 боеприпасов.

Кирико

Целебная офуда

Время восстановления снижено с 1 до 0,9 секунд.

Дзеньятта

Сфера диссонанса

Максимальный радиус действия уменьшен с 40 до 30 метров.

Эффект рассеивается спустя 1,5 сек. (а не 2) после того, как цель скрывается из виду.

Внесённые исправления

Система меток

Исправлена неполадка, при которой Сомбра могла отмечать объекты игроков через стены. К таким объектам относились турели Торбьорна, биотическое поле Солдата-76, транслокатор Сомбры и т.п.

Исправлены случаи, когда нож Королевы Стервятников можно было отметить, если нож не был в руке в момент ее гибели.

Исправлена ошибка, при которой у меток, указанных на находящуюся в воздухе «Платформу-лепесток» Ткача Жизни, неправильно отображалась вертикальная полоса.

Исправлены случаи некорректного использования вертикальных полос на находящихся в воздухе метках последнего известного местоположения или не использования их на таких же наземных метках.

Исправлено блокирование тренировочными роботами возможности передавать статус заряда суперспособности.

Исправлена неполадка, при которой D.Va ошибочно передавала статус суперспособности «Вызов мехи» вместо «Самоуничтожения» при нахождении внутри мехи и нажатии кнопки суперспособности при наведении на союзника.

Другие исправления