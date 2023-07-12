Для Overwatch 2 вышло обновление середины 5-го сезона

Разработчики Overwatch 2 выпустили обновление середины пятого сезона, в котором поправили баланс десятка героев, внесли некоторые изменения в соревновательную игру и исправили все известные баги.
Общие изменения
Изменения статуса «В ударе»
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки получали статус «В ударе» во время нового раунда во всех режимах соревновательной игры или в режиме «Контроль» быстрой игры.
- Статусы «В ударе» и «Зажигает» теперь сложнее получить на ранних этапах раунда.
- Время восстановления статуса «В ударе» сокращено до 3 секунд. Благодаря этому герои не будут получать статус «В ударе» с задержкой.
- Счет статуса «в ударе» убывает немного быстрее, когда герой не находится в ударе.
- Поддерживать статус «в ударе» продолжительное время стало труднее.
Изменения соревновательной игры
«Командная очередь» — новый режим соревновательной игры в Overwatch 2, в котором для игры необходимо состоять в группе из пяти человек. В режиме «Командная очередь» отсутствуют ограничения по рангу, режим будет доступен до окончания 5-го сезона. Прочие важные правила режима:
- Игроки могут составлять группы независимо от разницы в ранге.
- Игроки ранга «Элита» могут принимать участие в игре, даже если в команду входит еще четыре игрока ранга «Элита».
- В «Командной очереди» может присутствовать только 1 танк, 2 бойца и 2 героя поддержки.
- Роли не закреплены за игроками, игроки выбирают их на каждый матч.
- Ограничения по платформе по-прежнему присутствуют, что значит, что игроки на консолях могут формировать группу только с игроками на консолях, а игроки на ПК — только с игроками на ПК.
Изменения героев
Ориса
Защитное поле
- Получаемый урон уменьшается на 50% (а не на 40%).
Раматтра
Ненасытный вихрь
- Теперь снаряд проходит сквозь героев противника, но по-прежнему блокируется барьерами.
Райнхардт
Энергетический барьер
- Запас прочности увеличен с 1200 до 1400 ед.
Таран
Квадрострел
- Время ручной перезарядки сокращено с 2 до 1,6 секунды. Данное изменение не влияет на автоматическую перезарядку при смене формы, которая по-прежнему занимает 2 секунды.
Соджорн
Рельсовая пушка
- Максимальный разброс достигается после 12 выстрелов, а не 8.
- Разброс уменьшен на 12%.
Солдат-76
Импульсная винтовка
- Наносимый урон увеличен с 18 до 19 ед.
Ракетный удар
- Наносимый урон от взрыва увеличен с 80 до 90 ед.
Биотическое поле
- Количество восполняемого здоровья в секунду увеличено с 35 до 40.
Симметра
Фотонный излучатель
- Максимальный ударный урон дополнительного режима огня увеличен с 45 до 50.
- Максимальный взрывной урон дополнительного режима огня увеличен с 45 до 50.
Защитная турель
- Урон в секунду уменьшен с 40 до 25.
- Теперь турели раскрывают союзникам местоположение героев противника при нанесении урона и в течение 1 последующей секунды.
Торбьорн
Гвоздестрел
- Разброс при ведении дополнительного огня уменьшен с 5 до 4,5 градусов.
Установка турели
- Наносимый урон уменьшен с 14 до 11 ед.
- Время восстановления увеличено с 10 до 12 секунд.
Перегрузка
- Теперь при использовании заряжает 6 боеприпасов.
Кирико
Целебная офуда
- Время восстановления снижено с 1 до 0,9 секунд.
Дзеньятта
Сфера диссонанса
- Максимальный радиус действия уменьшен с 40 до 30 метров.
- Эффект рассеивается спустя 1,5 сек. (а не 2) после того, как цель скрывается из виду.
Внесённые исправления
Система меток
- Исправлена неполадка, при которой Сомбра могла отмечать объекты игроков через стены. К таким объектам относились турели Торбьорна, биотическое поле Солдата-76, транслокатор Сомбры и т.п.
- Исправлены случаи, когда нож Королевы Стервятников можно было отметить, если нож не был в руке в момент ее гибели.
- Исправлена ошибка, при которой у меток, указанных на находящуюся в воздухе «Платформу-лепесток» Ткача Жизни, неправильно отображалась вертикальная полоса.
- Исправлены случаи некорректного использования вертикальных полос на находящихся в воздухе метках последнего известного местоположения или не использования их на таких же наземных метках.
- Исправлено блокирование тренировочными роботами возможности передавать статус заряда суперспособности.
- Исправлена неполадка, при которой D.Va ошибочно передавала статус суперспособности «Вызов мехи» вместо «Самоуничтожения» при нахождении внутри мехи и нажатии кнопки суперспособности при наведении на союзника.
Другие исправления
- Исправлена неполадка, при которой у некоторых игроков отображался экран загрузки карты нерейтинговой игры вместо экрана героев команды соревновательной игры и экрана загрузки карты.
- Исправлена неполадка, при которой игроки не могли выбрать вариант «Без названия».
- Исправлена неполадка, при которой неверно размещался фон Questwatch при входе в матч во время разговора.
- Исправлена неполадка, при которой в некоторых случаях в конце раунда не появлялось испытание «Мастер ролей».
- Исправлена неполадка, при которой во время просмотра ярких моментов при соотношении сторон 21:9 не отображались значки героев.
- Исправлена неполадка, при которой в профилях друзей некоторые предметы были пустыми или отсутствовали.
- Исправлены случаи отсутствия сведений в отчете об играх «Таинственный герой».
- Исправлена неполадка с обрезанием значений вроде 100,0% в некоторых языках в меню настроек.
- Исправлено несколько ошибок в локализации.
- Исправлен ряд неполадок, приводивших к прекращению работы игры.