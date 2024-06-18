Франшиза Overwatch достигла отметки в 100 миллионов игроков

Blizzard Entertainment готовится к запуску очередного сезона в популярном сетевом экшене Overwatch 2. Уже через несколько дней в игре стартует 11-й сезон под названием Super Mega Ultrawatch с новыми внутриигровыми активностями, скинами и обновлённым боевым пропуском. Разработчики опубликовали обзорный трейлер сезона с его главными особенностями, а также поделились важным достижением для всей франшизы: Overwatch 2 наконец-то достиг нового рекорда по количеству игроков.
Несмотря на критику вокруг сиквела Overwatch, проект продолжает привлекать внушительное количество активных пользователей и новых игроков. Благодаря активной поддержке игры со стороны разработчиков, франшиза достигла впечатляющего результата. Теперь Overwatch насчитывает более 100 миллионов игроков по всему миру, включая игроков как в первой, так и во второй части.
В Blizzard поблагодарили игроков за оказанное доверие и пообещали наполнить шутер новыми возможностями и контентом. Уже 20 июня будет запущен 11-й сезон с новой картой Push Runasapi, изменениями в Колизее, новыми курсами мастерства героев, Летними играми 2024 и многим другим. Overwatch 2 доступен для бесплатной игры на консолях и ПК.
Ты тут из-за картинки.
ю гад демн райт
Супер мега ультра...какие же там большие оригиналы нынче работают.
И да было бы интересно посмотреть как они считали.
франшиза? там же одна игра тока
А пользователей оранжевого ютуба с категорией Overwatch ещё больше. // Валентин Богданов
Даже удивительно, что игра ещё держится на плаву.
"франшиза"? так там всего одна игра
Единственный и уже потерянный плюс отражён на картинке