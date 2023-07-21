Изящную фигурку Ангела из Overwatch можно будет поставить на свою полку

Фанаты многопользовательского экшена Overwatch тут? Создатели разнообразных статуэток в лице студии XP STUDIO решили порадовать преданных игроков вышеупомянутого проекта, анонсировав фигурку героини под прозвищем Ангел.
Информации по размерам и материалам пока нет, однако авторы представили две фотографии. Также известно, что релиз Ангела состоится до конца 2023 года, а пока есть возможность оформить предварительный заказ. Полная же цена составит 36,206 рублей.
Как вы могли заметить по картинкам, статуэтка полностью обнаженная и находится в изящно летящей позе. Все это творение держится при помощи специальной платформы с механическими лапами.
ПОПАСТУЮ фигурку
А чё картинок мало, плохо видно всю фигуру)))
Кто это?
Фанаты хентайных фигурок и Overwatch*
Ага, как будто её доят
Ничего себе поза. Уже никаких ограничений не осталось у создателей?