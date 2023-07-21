Overwatch 2 04.10.2022
4.1 334 оценки

Изящную фигурку Ангела из Overwatch можно будет поставить на свою полку

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4efy
Новости

Фанаты многопользовательского экшена Overwatch тут? Создатели разнообразных статуэток в лице студии XP STUDIO решили порадовать преданных игроков вышеупомянутого проекта, анонсировав фигурку героини под прозвищем Ангел.

Информации по размерам и материалам пока нет, однако авторы представили две фотографии. Также известно, что релиз Ангела состоится до конца 2023 года, а пока есть возможность оформить предварительный заказ. Полная же цена составит 36,206 рублей.

Как вы могли заметить по картинкам, статуэтка полностью обнаженная и находится в изящно летящей позе. Все это творение держится при помощи специальной платформы с механическими лапами.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Сунь хунь

ПОПАСТУЮ фигурку

3
askazanov

А чё картинок мало, плохо видно всю фигуру)))

1
-zotik-

Кто это?

1
Danny Lamb
Фанаты многопользовательского экшена Overwatch тут

Фанаты хентайных фигурок и Overwatch*

находится в изящно летящей позе

Ага, как будто её доят

0
Олег Дудин

Ничего себе поза. Уже никаких ограничений не осталось у создателей?

0
Nevermind423
-4