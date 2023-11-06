Microsoft может потерять 120 млн долларов из-за закрытия Overwatch League

В случае закрытия ведущей киберспортивной организации Overwatch League компании Blizzard Entertainment корпорация Microsoft, которая недавно завершила сделку по приобретению Activision Blizzard за 69 млрд. долл. после почти двух лет борьбы с регулятивными барьерами, может потерять 120 млн. долл.

Согласно отчету, в октябре Activision Blizzard обратилась к 20 организациям Overwatch League с планом будущего киберспорта Overwatch 2, а также с просьбой проголосовать за или против продолжения существования лиги. Хотя компания еще не получила предложения от каждой организации, ожидается, что большинство из них проголосует за расформирование Overwatch League.

В этом случае Activision Blizzard планирует выплатить каждой из 20 команд лиги компенсацию в размере 6 млн. долл. В общей сложности это составит 120 млн. долларов, и поскольку Activision Blizzard теперь находится под крылом Microsoft, эти деньги в конечном итоге будут взяты из ее чековой книжки.

В начале этого года большинство команд Overwatch League привлекли британскую юридическую фирму Sheridans для представления их интересов и заключения соглашения с Activision Blizzard. После переговоров в конце июля издательство сделало предложение в размере 6 млн. долл. за каждую команду.

Что касается будущего киберспорта Overwatch, то, по словам источников, знакомых с планами, Activision Blizzard будет сотрудничать с ESL FACEIT Group, которая займется проведением сезона 2024 года. ESL FACEIT Group была образована в 2022 году после того, как компания Savvy Games Group приобрела ESL и FACEIT в результате слияния стоимостью 1,5 млрд. долл. Эта организация, принадлежащая Саудовской Аравии, управляет несколькими крупнейшими в мире эспортивными соревнованиями, в том числе по Counter-Strike, League of Legends, Rocket League и Dota 2.