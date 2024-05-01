Разработчики Overwatch 2 немного смягчили наказания за досрочный выход из нерейтинговых матчей

На официальном форуме Overwatch 2 появилась тема, в которой разработчики сообщили игрокам о том, что в игре были "смягчены" наказания для тех игроков, кто покидал досрочно нерейтинговые матчи. Теперь подобные случаи будут доставлять меньше неудобств тем, кто покидает их не по своей воле.
Изменение наказаний за преждевременный выход из нерейтинговых матчей
Приветствуем, герои.
Мы изменяем время приостановки доступа к возможности вступления в очередь в нерейтинговые матчи для преждевременно покидающих их игроков. Наша цель – скорректировать время приостановки доступа к возможности вступления в очередь, чтобы оно не так сильно влияло на тех, кто может покинуть игру по независящим от них причинам, и в то же время оставалось жестким по отношению к тем, кто намеренно покидает множество игр.
- Если вы покинете 2-3 из последних 20 сыгранных игр, это приведет к 2-минутной приостановке доступа к очереди в большинство режимов (ранее: 5 минут).
- Если вы покинете 4-5 из последних 20 сыгранных игр, это приведет к 10-минутной приостановке доступа к очереди в большинство режимов (ранее: 20 минут).
- Если вы покинете 6-9 из последних 20 сыгранных игр, это приведет к 2-часовой приостановке доступа к очереди в большинство режимов (ранее: 4 часа).
- Если вы покинете 10 и более из последних 20 сыгранных игр, это по-прежнему приведет к 48-часовой приостановке доступа к очереди в большинство режимов.
Это изменение не влияет на наказания за выход из матчей соревновательной игры. Вы можете узнать больше о наших усилиях по сокращению числа преждевременных выходов из игр в статье о Defense Matrix в 10 сезоне. Спасибо всем. Давайте сделаем игру лучше!
закройте Близзард пожалуйста,не мучайтесь
эх если-бы но мечты навсегда останутся мечтами увы...
зачем вообще наказывать за выход из матча в нерейтинговых режимах. кстати раньше ещё к ограничению поиска был штраф в прогрессе, 50% и 75% вроде на 20 что ли матчей. видимо башку включили наконец и отказались от этого.
теперь так будет