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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 461 оценка

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер нового героя по имени Авентюра

Solstice
Новости

Разработчики опубликовали в социальных сетях новый ролик, в котором продемонстрировали публике нового героя Overwatch 2 по имени Авентюра. Ранее героя уже показывали на выставке BlizzCon 2023.

Новый герой появится в игре с запуском 10-го сезона в середине апреля, но до этого момента за героя можно будет сыграть в рамках ограниченного публичного тестирования с 28 по 31 марта.

Авентюра боец, который спользует свой бур для внезапного нападения на противника из под земли и нанося большой урон по области перед собой. Вместе с трейлером разработчики опубликовали описание способностей нового персонажа.

Способности:

  • Закопка – закопаться под землю и получить невосприимчивость к урону; раскопаться, чтобы нанести урон;
  • Рывок с буром – сделать рывок вперед, оттолкнув противников назад.

Ультимативная способность:

Тектонический удар – направляет наносящие урон ударные волны.

Пассивные умения:

  • Решимость исследователя – использование способностей накладывает временные щиты;
  • Разгром – быстрые удары в ближнем бою, наносящие повышенный урон.
-23
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Оно мужик....

5
Raphtallia

Черт его разберет. Там уже не поймешь кто мужик, а кто баба.

3
Русик_96

а минусы будут?

-15
vertehwost Русик_96

на здоровье

3
Комментарий удален
vertehwost Русик_96

я их не боюсь , я их не уважаю

1
Jarvis666

Очередной не бинарный? Я не могу понять какого оно пола))

2
bysaturn

Никакого

0
Solstice
Очередной не бинарный? Я не могу понять какого оно пола))

Ну... если верить близзард, то новый герой является гендерно-нейтральным.

0
Гусь Отличный Solstice

Это типа между ног и то и другое сразу? Мерзость.

0
Talendor3

Мужчина? Женщина? Мобильная буровая установка!

1
luVol

Нужно ещё твичевских добавлять по типу тех, кто ощущает себя вертолётом, самолётом, собакой, кошкой и может даже дермодемоном 😂

0