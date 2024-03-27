Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер нового героя по имени Авентюра

Разработчики опубликовали в социальных сетях новый ролик, в котором продемонстрировали публике нового героя Overwatch 2 по имени Авентюра. Ранее героя уже показывали на выставке BlizzCon 2023.
Новый герой появится в игре с запуском 10-го сезона в середине апреля, но до этого момента за героя можно будет сыграть в рамках ограниченного публичного тестирования с 28 по 31 марта.
Авентюра боец, который спользует свой бур для внезапного нападения на противника из под земли и нанося большой урон по области перед собой. Вместе с трейлером разработчики опубликовали описание способностей нового персонажа.
Способности:
- Закопка – закопаться под землю и получить невосприимчивость к урону; раскопаться, чтобы нанести урон;
- Рывок с буром – сделать рывок вперед, оттолкнув противников назад.
Ультимативная способность:
Тектонический удар – направляет наносящие урон ударные волны.
Пассивные умения:
- Решимость исследователя – использование способностей накладывает временные щиты;
- Разгром – быстрые удары в ближнем бою, наносящие повышенный урон.
Оно мужик....
Черт его разберет. Там уже не поймешь кто мужик, а кто баба.
а минусы будут?
на здоровье
я их не боюсь , я их не уважаю
Очередной не бинарный? Я не могу понять какого оно пола))
Никакого
Ну... если верить близзард, то новый герой является гендерно-нейтральным.
Это типа между ног и то и другое сразу? Мерзость.
Мужчина? Женщина? Мобильная буровая установка!
Нужно ещё твичевских добавлять по типу тех, кто ощущает себя вертолётом, самолётом, собакой, кошкой и может даже дермодемоном 😂