Разработчики Overwatch 2 рассказали об успехах эксперимента с "Overwatch: Classic"

Насколько успешным был режим «Overwatch: Classic»? Аарон Келлер поделился в X/Twitter статистикой:
- В день выхода режим попробовал хотя бы 1 раз 71% от всех игроков. К концу события этот показатель упал до 11%, но Келлер отметил, что это нормальное явление. И всё же «Overwatch: Classic» на тот момент занял 4-е место среди самых популярных режимов игры.
- Другие интересная метрика: время в игре. В день релиза Overwatch: Classic» 36% от общего времени, которое все игроки провели в игре, уделялось именно этому режиму. По словам Келлера, это очень высокий показатель для ивентового режима. Через 3 недели он упал до 3%, что тоже типичная картина для ивентового режима ближе к завершению события.
- Разработчики очень довольны тем, как игроки приняли «Overwatch: Classic» — именно поэтому событие вернется с новой версией в следующем сезоне.
Следующая версия события получит название "Moth Meta" (Мета мотылька) и вернет игроков в 2017 год, когда Ангел лишилась способности массового воскрешения и получила навык "Валькирия", позволяющий ей свободно летать и ускоренно поднимать павших союзников.