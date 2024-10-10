Трейлер запуска 13-го сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 13 сезона, получивший название «Чародеи». В новом сезоне, по традии, добавят массу новых донатных скинов, введут изменения в баланс героев, добавят новые временные режимы и изменят дизайн некоторых карт. Кроме того, разработчики показали маленький тизер нового героя в конце трейлера. Старт сезона намечен на 15 октября.

Что ожидает вас в новом сезоне:

Новый эпохальный облик для Роковой вдовы "Чародейка";

Новый Эпохальный облик оружия для Солдата-76 "Освобождение";

Изменения для ряда карт: Королевская трасса, Дорадо, Гавана и Нумбани;

Позолоченные версии эпохальных обликов, которые можно будет открывать за призмы (их стоимость пока неизвестна);

С 15 октября по 11 ноября в игре будет доступен новый режим Аркады в формате "Командная схватка", в котором игроки смогут выбирать один из трех таллантов, расширяющие их базовые возможности;

С 17 по 30 октября в игре пройдет коллаборация с «Моей геройской академией». Трейлер события вы можете посмотреть здесь.

Ряд новых косметических предметов как для боевого пропуска, так и для магазина.

Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.