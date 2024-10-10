Трейлер запуска 13-го сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 13 сезона, получивший название «Чародеи». В новом сезоне, по традии, добавят массу новых донатных скинов, введут изменения в баланс героев, добавят новые временные режимы и изменят дизайн некоторых карт. Кроме того, разработчики показали маленький тизер нового героя в конце трейлера. Старт сезона намечен на 15 октября.
Что ожидает вас в новом сезоне:
- Новый эпохальный облик для Роковой вдовы "Чародейка";
- Новый Эпохальный облик оружия для Солдата-76 "Освобождение";
- Изменения для ряда карт: Королевская трасса, Дорадо, Гавана и Нумбани;
- Позолоченные версии эпохальных обликов, которые можно будет открывать за призмы (их стоимость пока неизвестна);
- С 15 октября по 11 ноября в игре будет доступен новый режим Аркады в формате "Командная схватка", в котором игроки смогут выбирать один из трех таллантов, расширяющие их базовые возможности;
- С 17 по 30 октября в игре пройдет коллаборация с «Моей геройской академией». Трейлер события вы можете посмотреть здесь.
- Ряд новых косметических предметов как для боевого пропуска, так и для магазина.
Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.
Ну вот и начались обычные рескины, быстро они забили на новый контент
забили где? там И НОВЫЕ есть и рескины
такие названия, что больше для пронфильмов подходят : роковая вдова «чародейка» , освобождение, командная схватка 🤌🍆дупок видимо нарисовали на несколько лет вперед