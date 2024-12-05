Трейлер запуска 14-го сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали обзорный трейлер с новинками, которые ожидают игроков в 14-м сезоне. Новый сезон стартует на следующей неделе, 10 декабря, и привнесет в игру новое событие-коллаборацию "Avatar: The Last Airbender", новые награды боевого пропуска, изменения баланса для ряда героев, а также нового героя по имени "Азарт".

Что еще ждет игроков в новом сезоне:

Эпохальный облик для Райнхардта – "Тор";

Эпохальный облик для оружия Эш – "Свинцовая роза";

Боевой пропуск со скинами тематики скандинавской мифологии для Сигмы, Ткача Жизни, Королевы Стервятников, Азарта, Соджорн, Мэй и Кэссиди;

Новые эксперименты с форматом матчей 6х6;

Cезонные события "Зимняя сказка" и "Лунный Новый год";

Обновленный ассортимент скинов во внутриигровом магазине;

Коллаборация с мультсериалом «Аватар»...и многое другое!

Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.