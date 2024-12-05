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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 521 оценка

Трейлер запуска 14-го сезона Overwatch 2

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали обзорный трейлер с новинками, которые ожидают игроков в 14-м сезоне. Новый сезон стартует на следующей неделе, 10 декабря, и привнесет в игру новое событие-коллаборацию "Avatar: The Last Airbender", новые награды боевого пропуска, изменения баланса для ряда героев, а также нового героя по имени "Азарт".

Что еще ждет игроков в новом сезоне:

  • Эпохальный облик для Райнхардта – "Тор";
  • Эпохальный облик для оружия Эш – "Свинцовая роза";
  • Боевой пропуск со скинами тематики скандинавской мифологии для Сигмы, Ткача Жизни, Королевы Стервятников, Азарта, Соджорн, Мэй и Кэссиди;
  • Новые эксперименты с форматом матчей 6х6;
  • Cезонные события "Зимняя сказка" и "Лунный Новый год";
  • Обновленный ассортимент скинов во внутриигровом магазине;
  • Коллаборация с мультсериалом «Аватар»...и многое другое!

Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Кому эта помойка нужна... Марвел Ривал ( вроде так называется ) выглядит интереснее

-2
rtnrwv

она ещё даже не вышла, и если бы не эта помойка , то марвел ривалс даже не существовал бы (типа заметно что овером вдохновлялись). вот когда выйдет тогда уже можно забыть про существование овер2

-3
Антон Патриарх Логвинов

Как полный рескин может выглядеть интереснее оригинала, если он клон?

Интересно, близы могут в суд подать за полностью стыренные анимации абилок, самих абилок, ультов и прочих мелочей...

-2
Абдула Ибн Ебн Еб

Уникальный геймплей. https://www.youtube.com/watch?v=SXHapd0oSyM

-1