Трейлер запуска 14-го сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали обзорный трейлер с новинками, которые ожидают игроков в 14-м сезоне. Новый сезон стартует на следующей неделе, 10 декабря, и привнесет в игру новое событие-коллаборацию "Avatar: The Last Airbender", новые награды боевого пропуска, изменения баланса для ряда героев, а также нового героя по имени "Азарт".
Что еще ждет игроков в новом сезоне:
- Эпохальный облик для Райнхардта – "Тор";
- Эпохальный облик для оружия Эш – "Свинцовая роза";
- Боевой пропуск со скинами тематики скандинавской мифологии для Сигмы, Ткача Жизни, Королевы Стервятников, Азарта, Соджорн, Мэй и Кэссиди;
- Новые эксперименты с форматом матчей 6х6;
- Cезонные события "Зимняя сказка" и "Лунный Новый год";
- Обновленный ассортимент скинов во внутриигровом магазине;
- Коллаборация с мультсериалом «Аватар»...и многое другое!
Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.
Кому эта помойка нужна... Марвел Ривал ( вроде так называется ) выглядит интереснее
она ещё даже не вышла, и если бы не эта помойка , то марвел ривалс даже не существовал бы (типа заметно что овером вдохновлялись). вот когда выйдет тогда уже можно забыть про существование овер2
Как полный рескин может выглядеть интереснее оригинала, если он клон?
Интересно, близы могут в суд подать за полностью стыренные анимации абилок, самих абилок, ультов и прочих мелочей...
Уникальный геймплей. https://www.youtube.com/watch?v=SXHapd0oSyM