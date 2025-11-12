ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 584 оценки

В Overwatch 2 доступны новые Twitch Drops до 26 ноября

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 включили новые Twitch Drops к середине 19 сезона. Поспешите получить следующие награды за просмотр трансляций:

  • 1 час 30 минут просмотра — граффити «Милый эксперимент»;
  • 3 часа — граффити «Милые монстрики»;
  • 5 часов — обычный контейнер;
  • 9 часов — эпический контейнер.

Смотреть можно любой стрим в категории Overwatch 2 с включенными дропсами. Ваши аккаунты Twitch и Blizzard должны быть связаны. Предметы надо забирать из «Инвентаря» Twitch, чтобы они появились у вас в игре.

Раздача закончится 26 ноября в 10:29 МСК.

Источник  
4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий