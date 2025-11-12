В Overwatch 2 доступны новые Twitch Drops до 26 ноября

Разработчики Overwatch 2 включили новые Twitch Drops к середине 19 сезона. Поспешите получить следующие награды за просмотр трансляций:

1 час 30 минут просмотра — граффити «Милый эксперимент»;

3 часа — граффити «Милые монстрики»;

5 часов — обычный контейнер;

9 часов — эпический контейнер.

Смотреть можно любой стрим в категории Overwatch 2 с включенными дропсами. Ваши аккаунты Twitch и Blizzard должны быть связаны. Предметы надо забирать из «Инвентаря» Twitch, чтобы они появились у вас в игре.

Раздача закончится 26 ноября в 10:29 МСК.