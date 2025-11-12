В Overwatch 2 доступны новые Twitch Drops до 26 ноября

Разработчики Overwatch 2 включили новые Twitch Drops к середине 19 сезона. Поспешите получить следующие награды за просмотр трансляций:
- 1 час 30 минут просмотра — граффити «Милый эксперимент»;
- 3 часа — граффити «Милые монстрики»;
- 5 часов — обычный контейнер;
- 9 часов — эпический контейнер.
Смотреть можно любой стрим в категории Overwatch 2 с включенными дропсами. Ваши аккаунты Twitch и Blizzard должны быть связаны. Предметы надо забирать из «Инвентаря» Twitch, чтобы они появились у вас в игре.
Раздача закончится 26 ноября в 10:29 МСК.
2 игрока рады