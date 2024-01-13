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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 430 оценок

В Overwatch 2 появится пассивное лечение у всех героев

RedDay13
Новости

Все герои получат пассивное лечение, которые было доступно только героям поддержки. Blizzard пояснила это тем, что хочет дать игрокам больше простора для командной игры. Обновление должно снизить давление на героев поддержки и дать больше просторов для командной игры. По мнению создателей игры, Overwatch 2 должна постоянно развиваться с помощью изменения систем и внедрения особенностей. Команда не хочет только лишь добавлять новых героев и карты.

В Overwatch постоянно идёт перетягивание каната между мощью команды и мощью отдельного героя или игрока. Такое изменение немного сдвигает этот баланс. Это то, что мы постоянно оцениваем. Мы всё ещё хотим, чтобы Overwatch определялась командной стратегией и механикой, но мы чувствуем, что теперь эту ставку можно немного снизить и, возможно, в будущем ещё больше.

Это обновление вступит в силу в девятом сезоне, который стартует в середине февраля.

-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

жаль что проект так скатился, в первую часть любил поиграть вечерами

4
Sklip

Одного танка из игры уже убрали, теперь пытаются выпилить медиков ? Не в этом ли была прелесть игры, что один класс дополнял другой ?

4
3Lexas

Такое себе решение.
Игра кстати прикольная и оптимизация хорошая. Но вот командная игра......В русской рулетке больше шансов на успех, чем в этой игре получить нормальную команду. Это и был повод бросить игру.

Обновление должно снизить давление на героев поддержки и дать больше просторов для командной игры.
Действительно, пусть сапорты берут на себя роль дд. А дд пусть танкуют. Давайте вместе снижать давление на разные роли, пусть каждый занимаеться тем, что ему по душе.

1
Макс Макс 007

Почему оно мёртвое, но всё равно что-то кряхтит?

0