В Overwatch 2 стартовал новый сезон

Состоялся выход 9 сезона Overwatch 2. Как и следовало ожидать, Blizzard представила краткое описание всех новых дополнений, которые появятся в командном шутере. Обновление 9 сезона Overwatch 2 вводит новое кооперативное мероприятие под названием Cosmic Criss. Игрокам предстоит объединиться с тремя другими игроками, чтобы отремонтировать свой корабль, отбиваться от врагов и попытаться сбежать из руин Экопункта Антарктида.
Главные изменения:
- У всех героев стало больше здоровья. Прирост составил от 25 до 100 очков в зависимости от прежнего запаса.
- Все персонажи получили пассивную способность, которая восстанавливает 20 единиц здоровья в секунду, если игрок не получал урон в течение пяти секунд.
- Герои роли «Урон» приобрели новую пассивную способность. Теперь когда они наносят урон по цели, получаемое ею исцеление снижается на 20%.
- Пассивная способность героев роли «Поддержка» изменилась.Теперь они автоматически восстанавливают здоровье, если не получали урон в течение 2,5 секунды.
- Герои роли «Танк» получили пассивную способность, которая частично защищает от эффектов отбрасывания, увеличивает базовый запас здоровья в режимах игры по ролям и сокращает заряд суперспособности от полученного урона и исцеления.
- Теперь рейтинг обновляется после каждого матча и показывает данные о том, почему и как изменился ваш рейтинг.
- Рейтинг всех игроков сброшен — нужно калиброваться заново.
- Для получения рейтинга снова необходимо завершить 10 калибровочных матчей, но предполагаемый рейтинг будет показываться после каждого калибровочного матча, а победы на этапе калибровки окажут «значительное влияние» на итоговый рейтинг.
- Появился новый ранг — чемпион. Он выше грандмастера, но ниже топ-500.
- Появилась новая награда за соревновательные очки — нефритовые скины для оружия.